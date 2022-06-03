ОСН: ЕСПЧ создал механизм по защите и уводу от ответственности террористов ИГИЛ*

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2022, 18:16

Фото: globallookpress.com

В апреле 2022 года в Москве завершился судебный процесс над гражданином Республики Узбекистан Эшонкуловым Ж.С., осуществлявшим финансирование международной террористической организации «Исламское государство»*. Иностранец решением 2-го Западного окружного военного суда был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.205.1 УК РФ, и приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Осужденный с 2013 года объявлен правоохранительными органами Узбекистана в межгосударственный розыск в связи с причастностью к вербовке и переправке боевиков в лагеря МТО на территории Афганистана и Пакистана. При этом попытки российской стороны экстрадировать его на родину были заблокированы Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) при содействии правозащитных структур, имеющих статус иностранных агентов: «Комитете Гражданское Содействие»** и «Мемориал»**. Тем самым, Эшонкулов получил возможность находиться в России и продолжать противоправную деятельность еще несколько лет, прежде чем ее удалось пресечь в соответствии с российским законодательством. Таким образом была сформирована и поставлена на поток в ЕСПЧ система увода от ответственности боевиков ИГИЛ* и их пособников.

В 2015 году прошло заседание ЕСПЧ по делу «Эшонкулов против России». Интересы Эшонкулова представляла руководитель программы помощи политическим беженцам из Центральной Азии комитета «Гражданское содействие» Елена Рябинина.

Для невыдачи Эшонкулова в Узбекистан Рябинина заявила в ЕСПЧ о «возможном применении к нему пыток и незаконного преследования в стране». Вместе с тем ЕСПЧ принял в качестве доказательств доклады либеральных международных правозащитных НПО «Human Rights Watch» и «Amnesty International». В частности, там приводилась информация о ситуации в Узбекистане: «…власти продолжают репрессии против гражданского общества, представителей политической оппозиции и журналистов, а также продолжают преследовать верующих, чья религиозная практика выходит за установленные государством рамки…», «…остается обеспокоенность частым применением пыток и другого жестокого обращения для получения признаний в частности, от подозреваемых, связанных с запрещенными религиозными группами…».

«В ходе общения с правоохранительными органами Эшонкулов подтвердил приверженность МТО на момент задержания в 2013 году, а также заявил, что «контакты Рябининой еще с 2013 года были в телефонной книге практически каждого участника МТО в России». По словам Эшонкулова, все были осведомлены о возможности избежать уголовной ответственности в случае задержания, обратившись к ней или подобным правозащитникам. Эшонкулов сообщил, что в ходе контактов с ним Рябинину абсолютно не волновал вопрос, причастен он или нет к деятельности ИГИЛ*: она сразу начала действовать по устоявшемуся алгоритму, позволявшему отменить его выдачу в Узбекистан через ЕСПЧ. Также Эшонкулов отметил, что на территории России находится еще ряд участников МТО, которые избежали уголовной ответственности через данный механизм», - пишет издание.

С системной практикой ухода членов международных террористических организаций от уголовной ответственности путем использования механизма ЕСПЧ правоохранительные органы России столкнулись в начале 2010-х. Нередко фигуранты, которые попадают в поле зрения, уже разыскиваются спецслужбами из стран Центральной Азии за совершение преступлений террористического характера.

В процесс экстрадиции задерживаемых экстремистов и террористов начинают вмешиваться адвокаты, связанные с различными неочевидными правозащитными структурами. Фигуранты дел составляют обращения к российским властям с просьбой об убежище, мотивировав их предлогами о том, что на родине они подвергаются преследованиям за свои политические или религиозные убеждения. Российские государственные институты отказываются удовлетворять подобные прошения, идут судебные тяжбы, пока Верховный суд РФ не закрепляет окончательно позицию российской стороны. В этот момент решение высшей судебной инстанции нашей страны обжалуется правозащитниками в ЕСПЧ.

В Страсбурге судьи не обращают внимание на то, является ли человек террористом, оправданно ли он объявлен в розыск, представляет ли общественную опасность. В своих решениях они ссылаются на доклады «Human Rights Watch», «Amnesty International» и прочих организаций, согласно которым, якобы, в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и Казахстане к обвиняемым по подобным статьям применяется жестокое обращение.

Освобожденные уходят в подпольную деятельность, делают поддельные документы, после чего либо продолжают противоправную деятельность в России, либо выезжают в другие страны. Были случаи, когда выпущенные по решению ЕСПЧ боевики потом оказывались с оружием в руках в Сирии или даже совершали террористические акты.

После применения к разыскиваемому лицу обеспечительных мер, предусмотренных регламентом № 39, ЕСПЧ выносит окончательное решение по обращению через пять-шесть лет. Столь длительный период рассмотрения дела приводит к истечению сроков давности по преступлениям, за которые разыскивается человек. В результате чего, он может уйти от ответственности.

Также Европейский суд присудил выплатить российской стороне по всем подобным делам около двух миллиардов евро. Можно привести пример разбирательств, в которых ЕСПЧ становился на сторону явных боевиков. Достаточно рассказать про процесс с участием исполнителей подрыва «Невского экспресса» в 2009 году «Дело Картоев и другие против России», в котором ЕСПЧ установил отсутствие гласности и справедливости в суде над заявителями.

Рассматривая другие опубликованные решения ЕСПЧ, можно прийти к выводу, что подобных прецедентов еще много. При этом интересы боевиков в Европейском суде зачастую представляют юристы «Мемориала»**. Например, «Мемориал»** внес в реестр «политзаключенных» 354 сторонника «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и «Свидетелей Иеговы».

*террористическая организация, запрещенная в России

**организация, признанная на территории России иностранным агентом