В Подмосковье увеличилось производство молока

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3 июня 2022, 15:16

Фото: pixabay.com

В Подмосковье стали производить ещё больше молока в различных категориях хозяйств. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным областного Минсельхозпрода, добиться такого результата получилось благодаря поддержке властей и использования современных технологий.

«За четыре месяца текущего года валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья всех категорий составило 240,8 тысячи тонн, что на 4,3 тысячи тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Он отметил, что в день производится более 1,7 тысячи тонн молока. Большую часть отправляют на переработку.

Городами по большему производству молока стали Коломна, Домодедово и Сергиев Посад.