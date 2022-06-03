Ресторан семьи председателя Анапского райсуда Владимира Стародубцева конфисковали в пользу государства

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3 июня 2022, 15:13 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону суд принял решение о конфискации ресторана Porto Nero в поселке Большой Утриш как имущества, приобретенного коррупционным путем председателем Анапского райсуда Владимиром Стародубцевым и членами его семьи. Рыночная стоимость ресторанного комплекса составляет от 600 до 750 млн руб.



Ресторан Porto Nero построен семьей экс-председателя Анапского районного суда Владимира Стародубцева в прибрежной полосе Черного моря. В 2010 году судья принял к производству заявление ООО «Дружба», в котором компания оспаривала законность действий мэрии Анапы, отказавшей ей в предоставлении в собственность участков на пляже в Большом Утрише. Генпрокуратура утверждает, что судья Стародубцев удовлетворил иск ООО «Дружба», преследуя цель получения материальной выгоды для себя и своих родственников. Разъясняя порядок заключения договоров купли-продажи, он вынес определение, в котором установил заведомо заниженную стоимость земли. Так, цена участка, на котором впоследствии был построен ресторан Porto Nero, была определена в сумме 10 копеек.



Исполняя решение суда, администрация продала участки ООО «Дружба». В итоге собственником десятикопеечного участка стал двоюродный брат Владимира Стародубцева Геннадий Еременко.



В 2019 году, ознакомившись с заявлениями общественности, квалификационная коллегия судей досрочно прекратила полномочия председателя Анапского райсуда. Суд принял решение об обращении в доход РФ двух земельных участков общей площадью около 1200 кв. м и здания ресторана Porto Nero.



Тем временем, по сообщениям общественности, цокольный этаж ресторана в настоящее время используется как точка питания пляжного комплекса отеля «Демократия», расположенного на соседнем участке в поселке Сукко, и входит в его состав. На каком основании это происходит, остается неизвестно.



«Пляж расположен на муниципальном участке площадью около 5,2 тыс. кв. м. Пляжный комплекс также называется Porto Nero. Он огорожен, на входе установлен турникет. На территории комплекса построены бассейны, хотя капитальное строительство на пляжах запрещает Водный кодекс РФ. Наша организация обращалась в администрацию и прокуратуру с обращением о незаконных земляных работах на пляже, передвижении тяжелой техники и вырубке деревьев еще на этапе строительства, но ответа не получила», — сообщил представитель общественной организации «Анапа Гражданская» Роман Шиловский.



Известно, что анапская мэрия продолжает добиваться сноса незаконно возведенного здания ресторана Porto Nero и изъятия участков под ним.



