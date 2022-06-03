Депутат Госдумы Гутенёв призвал защитить вынужденных раздеваться до белья сотрудников компании Wildberries

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3 июня 2022, 15:35 Источник: Говорит Москва

Фото: скрин видео

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв призвал защитить сотрудников маркетплейса. Парламентарий назвал недопустимым такой способ ведения бизнеса и призвал общественные организации и профсоюзы вмешаться в ситуацию - передает радиостанция «Говорит Москва».

Требование снимать одежду при входе в рабочие помещения касается как мужчин, так и женщин. Процедуру досмотра снимают на видео. Таким образом руководство компании борется с воровством со складов. Сотрудникам Wildberries также нельзя носить на работе драгоценности и часы.

По мнению Гутенева, в нашей стране довольно сильно сдвинут баланс от защиты прав потребителей, от защиты прав сотрудников в сторону владельцев бизнесов.

Он пояснил, что при нарушении законодательства в области соблюдения прав граждан, трудового права, необходимо защищать работников, права которых нарушаются.