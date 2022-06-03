Невролог Жданов рассказал о причинах ощущения «каски» при головной боли

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2022, 15:06

Фото: pixabay.com

У людей может появиться головная боль, которая похожа по ощущениям на «шлем». Она называется головная боль напряжения. Это заболевание, которое характеризуется появлением двусторонней, ноющей, сдавливающей или сжимающей (по типу ощущения «шлема», «каски») головной боли диффузного характера. Боль чувствуется преимущественно в лобно-теменной, височных или затылочно-шейных областях и длится от 30 минут до нескольких дней или недель. Об этом рассказал «Вечерней Москвой» врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

Врач считает, что приступ боли могут спровоцировать острый или хронический стресс; тревога, тревожное расстройство; глубокая депрессия; переутомление; эмоциональное напряжение; длительное неудобное положение головы и шеи в сочетании с недостаточной двигательной активностью; недостаток ночного сна и многое другое.

Также Жданов объяснил, что факторами для возникновения головной боли напряжения могут стать события, которые произошли с человеком в детстве.

«Конфликты в детском возрасте, хроническая психотравмирующая обстановка в детском возрасте. А также эмоционально-личностные особенности пациента: повышенная возбудимость, тревога, депрессия. Еще могут повлиять недостаточная или, наоборот, чрезмерная физическая активность», — пояснил невролог.

При приступе головной боли напряжения у человека повышается тревожность, внутреннее беспокойство и напряженность.

«А также ноющие, колющие боли в области сердца, ощущение его замирания, остановки. Или перебоев в сердце. Ощущение нехватки воздуха, удушья, затруднения дыхания, провоцирующееся эмоциональными или физическими нагрузками, пребыванием в душном помещении. Еще, возможно, неприятные боли в животе, эпигастральной области», — рассказал Жданов.

Невролог отметил, что для выяснения причины головной боли напряжения и ее лечения нужно проконсультироваться у врача-невролога.