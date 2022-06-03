News Firs: суд Коломбо запретил самолету «Аэрофлота» покидать Шри-Ланку

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3 июня 2022, 15:00 Источник: Интерфакс

Самолет "Аэрофлота", фото: Edgar Breshchanov/globallookpress.com

В Шри-Ланке высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету российской авиакомпании "Аэрофлот" покидать страну. Эту информацию распространило шриланкийское издание News First.

По данным издания, решение суда было принято по жалобе ирландской компании Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS. Приказ о запрете самолету "Аэрофлота" вылететь из Шри-Ланки будет действовать до 16 июня.

2 июня появилась информация о том, что прилетевший в четверг утром в Коломбо Airbus A330 "Аэрофлота" не смог вылететь обратно. На сайте "Аэрофлота" сообщалось о задержке рейса на сутки.

По данным портала Airfleets, задержанный авиалайнер в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.