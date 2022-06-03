В России самые богатые губернаторы сообщили о своих доходах

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2022, 14:21 Источник: rbc.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре). Фото: vk.com/andreyvorobiev

Самым богатым губернатором в России в 2021 году стал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он заработал 253,9 млн рублей. Это в три раза больше, чем в 2020 году. Рамзан Кадыров выбыл из топ-5 богатейших руководителей регионов.



Согласно поданным декларациям, богатейшие российские губернаторы расположились в списке следующим образом:





1. Андрей Воробьев (Московская область) - 253,9 млн руб.

2. Виктор Томенко (Алтайский край) – 85,3 млн руб.

3. Сергей Меняйло (Северная Осетия) – 70,1 млн руб.

4. Михаил Евраев (Ярославская область) – 52,0 млн руб.

5. Игорь Артамонов (Липецкая область) – 51,7 млн руб.

6. Валерий Лимаренко (Сахалинская область) – 30,9 млн руб.

7. Рамзан Кадыров (Чечня) – 26,5 млн руб.

8. Дмитрий Артюхов (ЯНАО) – 26,4 млн руб.

9. Олег Кожемяко (Приморский край) – 24,4 млн руб.

10. Максим Егоров (Тамбовская область) – 23,7 млн руб.





В пресс-службе главы Подмосковья сообщили, что доход губернатора Андрея Воробьева вырос в основном за счет активов, находящихся в доверительном управлении.



Занявший вторую строчку губернатор Алтайского края Виктор Томенко в топ-10 попал впервые. Как уточняется на сайте правительства края, губернатор получил 79,2 млн руб. от продажи недвижимости в Москве и Подмосковье, приобретенной в предыдущие годы. В декларации Томенко за 2020 год указывалось, что он владел двумя квартирами площадью 113,3 кв. м и 233,9 кв. м, в документах за 2021 год они отсутствуют. Также учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.



Впервые в тройке лидеров оказался и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Его доход в 2021 году превышает совокупный показатель глав остальных шести республик Северного Кавказа. Основную часть дохода (60 млн руб.) губернатор получил от продажи ранее купленной недвижимости в Москве. Еще 7,5 млн руб. — зарплата Меняйло в должности полпреда президента в Сибирском федеральном округе, которую он занимал до апреля 2021 года.

Интересно также, что заработок лидера Чечни Рамзана Кадырова за год сократился в 14 раз — в 2021-м он заработал 26,5 млн руб., при том что годом ранее — 381,19 млн.

Сведения о доходах за 2021 год предоставили не только губернаторы, но и члены их семей. По совокупному доходу лидером стала семья главы Брянской области Александра Богомаза — в то время как сам губернатор заработал 5,2 млн руб., доход его супруги Ольги составил 389 млн руб. Ольга Богомаз традиционно возглавляет список самых состоятельных супругов — в ее собственности несколько десятков земельных участков сельскохозяйственного назначения, картофелехранилища, артезианские скважины.

Вторую строчку рейтинга занимает семья президента Татарстана Рустама Минниханова (175 млн руб.). Это произошло благодаря доходам жены главы республики Гульсины: она задекларировала более 166 млн руб. Ранее Forbes сообщал, что ей принадлежат салоны красоты, спа и другие заведения под брендом Luciano.

Семьи губернаторов Алтайского края Виктора Томенко (85,9 млн руб.) и главы Северной Осетии Сергея Меняйло (70,5 млн руб.) появились в топ-10 благодаря росту их собственных доходов — за 2021 год их супруги заработали 639 тыс. руб. и 383 тыс. руб. соответственно. Другая ситуация у губернатора Ростовской области Василия Голубева: Ольга Голубева получила доход 54,2 млн руб., что почти в семь раз выше, чем у ее супруга (7,7 млн руб.).