Лето-2022: куда сходить в Питере?

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3 июня 2022, 13:12 Елизавета Гребенькова

Амбивалентный город с особенным настроением, соединяющий в себе петровское барокко, екатерининский классицизм, русский ампир, модерн и конструктивизм. Санкт-Петербург. Северная столица России, в которую хищный «Сапсан» помогает переместиться миллионам туристов со всего мира, особенно в летний сезон. Гости петровского творения наслаждаются «высшей лигой» музеев («Эрмитаж», «Русский музей»), обедают знаменитыми миндальными круассанами в заслужившем хорошую репутацию кафе «Счастье» с видом на Исаакий, вдыхают многоликий Питер на Невском проспекте. Однако тот, кто уже посетил Петергоф и Царское село, запечатлел город-образ Достоевского и поел пышки, может открыть для себя еще несколько питерских граней. Мистические, вкусные и полезные места, которые сделают отдых незабываемым, — в этом материале.

Коммуналка Сергея Довлатова, д. 23 по улице Рубинштейна.

«Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками… Квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно)», — рассказывал писатель.

Коммуналки Питера — часть его сложного характера. Одни из всей их численности в 65 тысяч зданий — с имперскими амбициями («Дом-пряник» Никонова на Колокольной, 11), другие — скорее отражают реальность, которую фиксировал Достоевский. Его коллега Сергей Довлатов также прикоснулся к тесной и неудобной жизни, заняв с семьей две комнаты в квартире №34 на третьем этаже в 1994 году.

В 2022 году эту коммунальную квартиру населяют группы экскурсий, в отличие от соседних, жители которых абсолютно реальные люди, добродушно позволившие пускать шумных туристов. В комнате Довлатова — предметы быта советского времени и притягивающая взгляд табличка на двери, ведущей в уборную комнату: «Приёмная». Табличку никогда не снимают, поскольку легенда гласит о том, что повесил ее сам писатель.

Атмосфера вас точно поразит, а для кого-то даже станет стимулом еще больше ценить то, что он имеет.

Лютеранская церковь св. Анны, Кирочная улица, дом 8.

Место с многовековой историей (с 1704 г.), перед входом в которое следует избавиться от предрассудков о церквях. Там рады принять человека любого вероисповедания или его отсутствия. Внутреннее убранство церкви — это витражи, люстры, обугленные колонны, картины, полка с книгами Лютера и свечи.

В церковь можно прийти в любой одежде, даже в шортах. Лекции, выставки, концерты, курсы игры на укулеле, — вот что ожидает посетителей древнего здания. Также у них есть свой киноклуб, в рамках которого часто проводятся кинопоказы. После атмосферного просмотра зрители обсуждают сценарий и делятся впечатлениями.

Вход в церковь свободный, когда не проходят выставки, на которые нужно приобрести билет. Часы посещения и время богослужений можно увидеть в любой социальной сети церкви св. Анны или же на официальном сайте.

Kunst Wine Bar, Биржевая линия, 8-10.

Уголок старой Европы в Санкт-Петербурге с хорошим вином и вкуснейшими закусками. У бара нет классического меню, однако вам и без него предложат брускетты и сырную тарелку.

Бар находится недалеко от Российской академии наук. Уже при входе (спуске в небольшое подвальное помещение) создается впечатление, словно ты очутился в мистическом фильме. Внутри — камерная атмосфера под звуки горящих свечей, располагающихся на винтажных столах из дерева, кирпичные стены, антикварная мебель, стопки журналов и книг из разряда «Страдающего средневековья».

Гости бара по желанию могут менять виниловые пластинки в проигрывателе, угождая своему музыкальному вкусу. В общем, в этом таинственном месте с уникальной аурой все располагает хотя бы на один питерский вечер признать: «In vino veritas».

Прогулка со Сфинксами на Университетской набережной.

Египетские мотивы — очередное доказательство интригующей неоднородности Питера. Напротив Академии художеств пристань охраняют каменные сфинксы, которых из Восточного путешествия привез российский офицер Андрей Муравьев. Николай I, посоветовавшись с Академией художеств, одобрил намерение офицера приютить сфинксов на пристани.

Скульптуры были сделаны по заказу фараона Аменхотепа III и считаются одними из лучших и детальных портретов правителя. По легенде, на них выгравированы заклинания фараона, а лица египетских странников, подобно Санкт-Петербургу, меняются в течение дня. Многие считают опасным смотреть в глаза каменным гостям Северной столицы, поскольку это знаменует начало неприятностей в жизни. Это некая месть охранников пирамид за нарушенный покой и потерянную родную землю.

На самом деле, приятная вибрация страха от этой легенды позволяет приковать внимание к интересным архитектурным решениям, побуждает проследить историческую цепочку слияний культур в российский город, создатель которого, по всей видимости, прорубил окно не только в Европу.

Литературное кафе, Невский проспект, 18.

В начале XIX века по этому адресу находилась знаменитая кондитерская С. Вольфа и Т. Беранже, в которой встречались именитые писатели, поэты, журналисты. Главный герой этого места — А.С. Пушкин — после обеда в кафе отправился на роковую дуэль. В меню даже отмечено несколько блюд, которые предпочитал заказывать Пушкин — любимым было печеное яблоко, из напитков — жженка.

«Будешь плохо себя вести – поедешь в Москву», — пишет в одном из рассказов Александр Цыпкин. Эта фраза вмещает в себя уникальность Санкт-Петербурга, расставаться с которой всегда немного грустно.