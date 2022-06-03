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В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники

, 11:43 Источник: Телеграм

В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники
Фото Е. Самарина. Mos.ru

Городские службы реагируют на все заявки о скоплениях воды из-за дождя, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

«На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что непогода сопровождается грозой и порывами ветра до 17 м/с. Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями.

Также сообщается, что в режиме круглосуточного дежурства находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

При этом под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

По прогнозам синоптиков, дождь будет идти 3 июня в течение всего дня.

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