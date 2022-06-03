Городские службы реагируют на все заявки о скоплениях воды из-за дождя, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
«На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки», - говорится в сообщении.
Отмечается, что непогода сопровождается грозой и порывами ветра до 17 м/с. Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями.
Также сообщается, что в режиме круглосуточного дежурства находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
При этом под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
По прогнозам синоптиков, дождь будет идти 3 июня в течение всего дня.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Посол Москвы в США Антонов назвал шестой пакет санкций Евросоюза «очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона»
Депутат ДНР Шишкина: устав трибунала над украинскими боевиками будет соответствовать всем нормам конвенций по защите прав человека
- #ЗАУГЛОМ Шведы и финны готовят вторую Полтавскую битву на Украине
- 11:43 В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники
- 11:16 В России за сутки выявили 4 188 новых случаев заражения COVID-19
- 09:07 Нацист Давид Касаткин убивал на камеру, ходил по стриптиз-клубам, тренировался с инструкторами НАТО и делал татуировки с дьяволом
- 02.06 22:29 Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев* уехал из России