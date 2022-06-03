Андрей Бочкарев: Пешеходный мост через Водоотводный канал объединит креативно-деловой кластер

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3 июня 2022, 11:43

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре столицы.



«Велопешеходный мост через Водоотводный канал, который соединит остров Балчуг и район Якиманка, станет связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов города. Кроме того, благодаря его строительству будет сформирован единый креативно-деловой кластер в центре Москвы», - сообщил Бочкарев.



Он добавил, что непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и «ГЭС-2».



«Далее по Патриаршему мосту можно будет дойти до храма Христа Спасителя и ГМИИ имени Пушкина и продолжить пешеходный маршрут по Бульварному кольцу. Кроме того, строительство моста позволит убрать с маршрута три подъема по лестнице и сделает прогулочную зону полностью пригодной для маломобильных граждан», - отметил Андрей Бочкарев.



По его словам, с появлением моста на 10 минут (или на 85%) сократится дорога из «Музеона» и Якиманки до памятника Петру I и десятков офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг, зарекомендовавшей себя в качестве территории развития креативных индустрий и развлекательных заведений.



«Также для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта с общим пассажиропотоком около 1,5-2 тыс. человек в день», - добавил Бочкарев.



Уточняется, что длина моста составит 54 м, сооружение будет выполнено в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей полотно пешеходного моста, что позволит добиться изящества и легкости конструкции. Сама несущая балка в центре моста, с одной стороны, превращается в скамейки для прохожих, с другой - станет разделительной полосой для потока велосипедистов и пешеходов. Мост будет встроен в существующее укрепление берега, а его габариты позволят пропускать более 4 тыс. человек в час.



