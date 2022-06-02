Собянин утвердил проект строительства новых улиц на юго-востоке Москвы

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2 июня 2022, 21:14

Фото Е. Самарина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект строительства новых улиц на юго-востоке столицы.



«Правительство Москвы утвердило проект планировки ул. Южнопортовая и прилегающих к ней участков улично-дорожной сети - от Третьего транспортного кольца до ул. Шоссейная. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы. В результате ул. Южнопортовая, 1-й и 2-й Южнопортовые проезды будут реконструированы в современную трех-четырехполосную магистраль, которая соединит ТТК со строящимся дублером ул. Люблинская («Печатники-Братеево»), а также обеспечит удобный выезд автотранспорта на строящийся Московский скоростной диаметр», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Как отмечается в тексте, реализация проекта обеспечит комфортный доступ транспорта и пассажиров к Южному речному порту, станциям метро «Кожуховская», «Печатники» и «Южный порт» (перспективная), а также к жилым и торгово-деловым комплексам, возводимым на территории реорганизуемых промзон этого района.



Проект планировки предусматривает строительство/реконструкцию порядка 9 км дорог, включая: реконструкцию участков ул. Южнопортовая (1,79 км); строительство путепровода через подъездные железнодорожные пути в Южный речной порт (0,51 км); строительство путепровода через ул. Трофимова и 2-й Южнопортовый проезд (0,76 км); строительство Проектируемого проезда №1423 от путепровода через подъездные железнодорожные пути в Южный речной порт до путепровода над путями МЦД-2 (1,6 км); строительство проектируемого проезда №3502 от ул. Южнопортовая до путепровода через подъездные железнодорожные пути в Южный речной порт (0,54 км).



Помимо этого в плане значится реконструкция 1-го Южнопортового проезда - от ул. Трофимова до 2-го Южнопортового проезда (0,25 км); реконструкция 2-го Южнопортового проезда - от 1-го Южнопортового проезда до путепровода через подъездные железнодорожные пути в Южный речной порт (0,45 км); строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Проектируемого проезда №1423 с ул. Южнопортовая; строительство двух пешеходных переходов через Проектируемый проезд №1423 (вблизи Проектируемого проезда №3683 и вблизи д. 2а по ул. Гурьянова).



Кроме того, в увязке с проектируемой магистралью запланировано строительство новой станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро с пешеходной эстакадой длиной 450 м для прохода к Москве-реке.



