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Собянин открыл новый родильный дом в главном медцентре Новой Москвы

, 21:01

Собянин открыл новый родильный дом в главном медцентре Новой Москвы
Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, возведенный в рамках второй очереди строительства Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

«Сегодня знаковое событие - один из флагманов в борьбе с COVID-19, Коммунарская больница, медицинский центр полностью перешел на свою плановую профильную работу. Это один из самых лучших в стране онкологических центров и одна из самых лучших клиник в Москве, сделанная по самому современному слову медицинской технологии. Так что огромное количество жителей, которые проживают в «новой» Москве, в соседних районах получат уникальную возможность обслуживаться в этом замечательном центре. И буквально несколько недель тому назад был сдан перинатальный центр - один из крупнейших, лучших, современных в Москве, который обеспечит родовспоможением около миллиона жителей, которые проживают недалеко от Коммунарки. Это и Южное, Северное Бутово, это юго-восток Москвы, «новая» Москва», - сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы добавил, что в перинатальном центре установлена самая современная техника, и, кроме того, сразу здесь же в кабинете МФЦ можно получить свидетельство о рождении ребенка.

«Уже внутри больницы можно получить свидетельство о рождении ребенка», - сообщил Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии города, строительство пятиэтажного перинатального центра в составе многопрофильной больницы в Коммунарке площадью 22,4 тыс. кв.м было завершено в феврале 2022 года. Здание возведено по индивидуальному проекту с учётом всех современных технологий. Генпроектировщик и генподрядчик – ООО "Концерн МонАрх".

Новый перинатальный центр на 238 коек стал первым акушерским стационаром на территории Новой Москвы. Также в нем планируется принимать пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного округов Москвы.

В Коммунарке будущие мамы смогут получить все виды специализированной медицинской помощи – ведение беременности, родоразрешение и – при необходимости – выхаживание новорожденных.

Мэр Москвы Сергей Собянин также осмотрел новую детско-взрослую поликлинику в пос. Коммунарка - филиал №2 Троицкой городской больницы.

«Здесь нагрузка огромная на поликлиники, здесь была ужасная ситуация до ввода этой поликлиники. Я встречался с жителями, очень много жалоб было. Потому что новые районы появляются, очень много молодежи. С поликлиниками, конечно, было напряженно. Поэтому я дал поручение ускорить строительство другой поликлиники. В этом году приступим к строительству еще одной поликлиники, чтобы была равномерная нагрузка», - заявил Сергей Собянин.

В свою очередь врач акушер-гинеколог поликлиники Фатима Султыгова поблагодарила мэра столицы за вклад в развитие московского здравоохранения.

«Сергей Семенович, ваш вклад в московское здравоохранение хотелось бы на самом деле отметить, это не просто громкие слова, это искренне. Настолько приятно смотреть: сколько реконструированных поликлиник, сколько вновь созданных, в том числе и наша поликлиника. И условия я могу отметить - в женской консультации есть все оборудование, необходимое для амбулаторно-поликлинической службы. <…> Создаются блага для наших пациентов», - подчеркнула Фатима Султыгова.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство новой детско-взрослой поликлиники в пос. Коммунарка - филиала №2 Троицкой городской больницы - по адресу: ул. Фитаревская, д. 27, стр. 1, было завершено в начале 2022 года. Первых пациентов новая поликлиника приняла 4 апреля 2022 года. К ней прикреплены свыше 50 тыс. местных жителей - 37,8 тыс. взрослых и 12,3 тыс. детей.

Шестиэтажное здание возведено по индивидуальному проекту и соответствует новому московскому стандарту поликлиник. В медучреждении работают 172 человека. Функционально здание разделено на два блока с отдельными входами. Во взрослом блоке, рассчитанном на 537 посещений в смену, принимают терапевты, хирург, оториноларинголог, офтальмолог, уролог, колопроктолог, гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог, пульмонолог, кардиолог, инфекционист и другие специалисты. В детском блоке, рассчитанном на 378 посещений в смену, прием ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург, уролог, гинеколог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, нефролог, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог.

В поликлинике открыты отделения реабилитации, функциональной диагностики, медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема.

Для оснащения медучреждения была закуплена новейшая медицинская техника, включая рентгенодиагностические комплексы, МРТ, КТ, маммограф, аппарат сцинтиграфии, дентальный настенный стоматологический аппарат, ортопантомограф, аппараты УЗИ, эндоскопические стойки.

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