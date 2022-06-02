ДНР: украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов

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2 июня 2022, 20:42

Горловка, последствия обстрела 1 июня. фото: vk.com/dnr_online_su

В четверг вечером украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 18-45 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: населенный пункт Кудрюмовка - город Горловка. Выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

НМ ДНР сообщила, что в результате обстрела Горловки 1 июня были ранены три мирных жителя. Один человек погиб.

Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР. Населенный пункт находится в 50 километрах севернее Донецка. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки в настоящее время являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".