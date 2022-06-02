В клиниках красоты опасаются нехватки ботокса

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2 июня 2022, 19:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: istockphoto.com

В период с января по март 2022 года импорт в РФ ботулотоксинов, использующихся для коррекции морщин, упал год к году втрое, до 74.5 тысяч упаковок. Такая информация следует из данных RNC Pharma. В подсчётах учитывались поставки и в медицинских целях.

Ввозилось всего два препарата - диспорт от компании Ipsen, на который пришлось 73.8% всего импорта и ксеомин от фирмы Merz. Их поставки сократились на 31% и 3% год к году соответственно. По мнению руководителя RNC Pharma, это может быть связано с большими запасами. В ноябре-декабре прошлого года импортёры завезли 30% годового обмена ботулотоксинов.

В 2021 году 25.3% импорта ботулотоксинов пришлось на продукцию Allergan, которая принадлежит американской компании AbbVie. Однако в марте эта организация объявила о прекращении поставок в Россию в знак протеста против военной спецоперации в Украине. Ipsen и Merz так же приостанавливали поставки, но потом возобновили их. Пока что руководители клиник не наблюдают серьёзных проблем с запасами этих двух препаратов. Но иссякающие запасы ботокса уже вызвали тревогу у клиник, как отмечают эксперты. В «Медси» запасов ботокса, диспорта и ксеомина хватит минимум на три месяца, как говорит завотделением медицинской косметологии КДЦ данной сети на Красной Пресне.

По сведениям RNC Pharma, низкие темпы отгрузок импортных средств для ботулинотерапии наблюдались ещё в первых двух месяцах этого года. Уже в марте они выросли в 2.2 раза. Как показал опрос НАКЭМ 134 клиник, в марте число процедур выросло в среднем на 41% год к году. Ажиотаж спал уже в середине апреля. Число процедур в целом за январь-апрель выросло на 12% год к году. Клиники готовы перейти на российскую продукцию, но только в случае серьёзного сбоя поставок из-за границы и заметного роста цен на импортную продукцию.