Из бюджета Петербурга по карманам: как смольнинские медиа-менеджеры осваивают средства и причем здесь ЦУР

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2 июня 2022, 19:22

История о подозрительных схемах взаимодействия Смольного с подрядчиками из числа медиа-менеджеров оказалась с продолжением. Напомним, в 2020 году фонд «Новое Медиа» получил крупный контракт от правительства Петербурга на обеспечение городского телеканала «Санкт-Петербург» информационной поддержкой. Бюджетные средства были распределены между несколькими подрядчиками, в числе которых оказалось ИП скандального блогера Николая Камнева. Его супруга, Ирина Камнева, является главой фонда «Новое Медиа».

В ходе собственного расследования мы выяснили, что средства также перечислялись в Благотворительный фонд культуры семьи и детства. Им руководит Сергей Кожокар – супруг главы ЦУР Елены Никитиной, которая ранее была помощником губернатора Петербурга по работе с НКО.

«Новое Медиа» после заключения контракта начало осуществлять систематические переводы благотворительному фонду в строго фиксированных долях. При этом никаких сведений о договоре между правительством в лице ГАТР и фондом Ирины Камневой в открытом доступе, в системе «СПАРК» и на сайте Госзакупок нам найти не удалось.

На основе данных, предоставленных различными источниками, редакция пришла к выводу, что указанные финансовые отношения между участниками имеют признаки известной схемы по отмыванию и распределению среди интересантов бюджетных средств Петербурга и нуждаются в пристальном внимании со стороны правоохранительных органов. Все соответствующие документы имеются в распоряжении редакции.

Классический «распил».

Скандальная история сомнительного распределения бюджетных средств между подрядчиками в рамках контракта правительства Петербурга в лице Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО ГАТР) и НКО Фонд «Новое Медиа», освещенная изданием «Санкт-Петербург.Ру» в декабре прошлого года, продолжает обрастать подробностями.

Согласно договору, который стороны заключили 15 марта 2020 года, исполнитель в лице фонда обязан оказать услуги по распространению контента городского телеканала «Санкт-Петербург» в социальных сетях. Согласно данным, предоставленным нашему изданию источниками в правоохранительных органах, ГАТР перечисляло на счет «Нового Медиа» по 1 730 000 рублей ежемесячно двумя платежами по 865 000 рублей как минимум до конца 2021 года. При этом 11 января прошлого года договор был обновлен и переподписан. Более того, в сопровождении платежей значатся разные договоры. Такая схема используется для того, чтобы банк пропустил платеж без лишних вопросов.

Поступившие средства распределялись между несколькими организациями, одной из которых являлось ИП скандального блогера Николая Камнева, являющегося мужем главы фонда Ирины Камневой. Примечательно, что открытие ИП Камневым, как следует из выписки ЕГРИП, произошло 10 апреля 2020 года, тогда как «Новое Медиа» подписало договор с ГАТР 15 марта того же года. Наши источники утверждают, что после заключения договора 13 апреля между организациями семьи Камневых уже 17 апреля фонд перечисляет 865 000 рублей на счет ИП просмольнинского блогера Камнева, то есть ровно ту сумму, которая поступила от ГАТР на счет «Новое Медиа» несколькими днями ранее.



Фактически блогер начал получать господдержку в обмен на оказание неких медиауслуг фонду «Новое Медиа», общая стоимость которых оценивалась от 500 до 865 тысяч рублей ежемесячно. Всего с апреля 2020 года по октябрь 2021 Николай Камнев получил от фонда своей жены более 11 млн рублей.

Ранее фонд не отличался финансовыми успехами – по информации системы «СПАРК», в 2019 году выручка полностью отсутствовала, в 2020 году выручка составляет уже почти 18 миллионов рублей, а по итогам 2021 года составила уже 20 760 000 рублей. Если сложить все ежемесячные отчисления ГАТР на счет фонда, то получится аналогичная с годовой выручкой сумма.





Примечательно, что условий контракта на оказание услуг фондом «Новое Медиа» ГАТРу в открытом доступе, в системе «СПАРК» и на сайте Госзакупок нам найти не удалось.

Согласно действующему законодательству, все существующие договоры должны быть отображены на сайте госзакупок или непосредственно на сайте заказчика.

Отсутствие открытой возможности ознакомиться с содержанием заключенных договоров между двумя организациями ставит под сомнение их законность. Вышеизложенные факты, по нашим данным, уже находятся в разработке правоохранительных органов.

Благотворительность и «деньги в трубу».

В опубликованном ранее расследовании не была учтена важная деталь – часть средств из перечисляемых, согласно контракту ГАТР, на счет фонда «Новое Медиа» перенаправлялась в адрес благотворительной организации Фонд культуры семьи и детства. До осени 2019 года его руководителем была Елена Никитина, возглавляющая петербургский ЦУР и занимавшая ранее должность помощника губернатора Санкт-Петербурга по работе с НКО. На сегодняшний день, согласно данным сервиса Rusprofile, фондом руководит ее муж Сергей Кожокар.

Стоит отметить прослеживающуюся избирательность оказания финансовой помощи организацией «Новое Медиа». До 2020 года она не была замечена в благотворительной деятельности. Однако после получения контакта от ГАТР организация начала систематически перечислять строго фиксированные суммы в размере 70 тысяч рублей ежемесячно на счет одной организации – Фонда культуры семьи и детства, что больше напоминает оплату услуг, либо выполнение неких договоренностей.

Более того, договор пожертвования целевого благотворительного финансирования фонд «Новое Медиа» и Фонд культуры, семьи и детства заключили между собой 30 марта 2020 года, то есть спустя две недели после подписания контракта между фондом Камневой и АО ГАТР.

Из отчета, предоставленного в Минюст, следует, что на благотворительную помощь фондом «Новое Медиа» в 2020 году было направлено 630 000 рублей.



При этом результатов работ по продвижению и распространению публикуемого контента, на которые городской бюджет ежемесячно перечисляет по 1 730 000 рублей, не наблюдается. Рейтинги телеканала остаются на стабильно низком уровне, как и у связанных с ним социальных сетей. Ранее СМИ уже высказывали обоснованные подозрения в использовании телеканала для вывода бюджетных средств.

Подобные процессы могут иметь все признаки финансовых махинаций с бюджетными средствами, с использованием для прикрытия по сути фиктивного договора и поддержкой тесно связанных со Смольным интересантов, таких как Елена Никитина, которая могла способствовать получению госконтракта фондом «Новое Медиа» от ГАТР.

Итоги проверки правоохранительных органов всех возможных участников схемы обогащения за бюджетный счет могут существенно переформатировать не только городское финансирование медиа и СМИ, но и повлечь за собой перестановки в профильных ведомствах Смольного.