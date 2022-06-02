Рынок недвижимости под давлением: что будет дальше?

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2022, 18:20 Диана Михальчук

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В условиях кризиса нелегко сориентироваться. Высокие ипотечные ставки, рекордная инфляция и неопределенность в экономике затронули и рынок недвижимости. Стоит ли покупать жилье? Что будет с ипотечными ставками? Попытаемся узнать подробнее.

Как изменились цены на недвижимость в 2022 году?

За последний год 1 кв. м первичного жилья в Москве подорожал в среднем на 25,3%, а вторичное жилье на 14,8%. Согласно данным сервиса «Авито Недвижимость», по итогам первого квартала 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках крупных городов России выросла на 7% по сравнению с концом 2021 года, составив 132 тыс. руб. Ускорение роста цен на недвижимость наблюдалось еще в 2020 году на фоне низких ипотечных ставок, подорожания стройматериалов, роста инфляции, а также роста отложенного спроса.

Что стало с ипотечными программами банков после повышения ключевой ставки?

Повышение Центробанком ключевой ставки до двадцати пунктов ожидаемо отразилось на ипотечных программах. Многие банки подняли ставки до 17-23%, а некоторые вовсе приостановили выдачу кредитов по некоторым программам. Ставки по льготной ипотеке повысились с 7% до 12%, при этом ставки по семейной, сельской и дальневосточной программе остались на том же уровне. В таких условиях банки опасаются, что не получат компенсацию из-за возросшей разницы между рыночной и субсидируемой ставками. По прогнозу аналитики ЦБ спрос и структура выдачи ипотечных кредитов значительным образом уйдет в сторону выдачи субсидируемых кредитов при покупке новостроек. Льготную ипотеку продолжают поддерживать и застройщики, которые совместно с банками субсидируют ипотечные ставки. Так, группы компаний «ПИК» и «Самолет» — предлагают клиентам ставки по 6,99% и 5,99% на весь срок кредитования.

Каким будет спрос на недвижимость и как он повлияет на цены?

Еще одним фактором, оказывающим влияние на стоимость жилья, становится покупательский спрос, однако сейчас он находится в зоне риска. В нынешних реалиях экономику и спрос на недвижимость будет определять геополитическая ситуация. В случае экстраординарных санкций и серьезных проблем в экономике спрос обвалится, однако сегодня причин для дальнейшего роста цен нет. Если брать в учет прогнозируемую динамику по доходам населения и снижение выдачи ипотеки, то цены на недвижимость будут снижены в районе 10%. Не стоит забывать, что строительную отрасль будет поддерживать правительство, как один из ключевых драйверов роста экономики. В связи с этим, ожидается расширение льготных программ и поддержка вторичного рынка для придачи положительной динамики. Рынку недвижимости не дадут уйти в пике. Но некоторое дальнейшее снижение цен вполне может произойти, так как фундаментальные предпосылки все сильнее и сильнее указывают на такой сценарий.

Что может спасти рынок недвижимости?

Рынок недвижимости всегда находится под контролем государства, так же как и некоторые ценообразующие факторы. Государственное субсидирование ипотеки поможет сохранить стабильность в непростое время. Доступная и соответствующая возможностям ипотека будет являться основным критерием, определяющим стоимость квадратных метров. Кроме того, обсуждается ряд мер, способных поддержать отрасль: субсидированные ставки по некоторым финансируемым проектам, сдерживание цен на стройматериалы и раскрытие эксроу-счетов. Эксперты отмечают, что глубоких предпосылок для дальнейшего роста цен на рынке недвижимости не наблюдается.