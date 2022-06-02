В Бельгии демонтировали памятник латышским легионерам СС и отправили его на склад

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2 июня 2022, 18:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Бельгии был установлен памятник латышским легионерам СС, который муниципалитет Зедельгема, где после ВОВ существовал лагерь для военнопленных, демонтировал и отправил его на склад.

Разумеется, это вызвало негодование представителей Нацблока, для которых латышские легионеры СС – борцы за независимость Латвии.

Памятник назывался «Латвийский улей свободы», который был посвящен памяти 12 тысяч латышских легионеров СС, захваченных союзниками после ВОВ и заключенных в лагерь рядом с бельгийским городом Зедельгема.

Памятник демонтировали! Об этом сообщила пресс-служба Латвийского музея оккупации.

Возмущению латышских националистов не было предела! По мнению представителей Латвийского музея оккупации, демонтаж был произведен без согласования с автором памятника и музеем оккупации, который является партнером бельгийского самоуправления. По мнению националов Латвии, не были соблюдены принципы честного сотрудничества и имело место явное неуважение к многолетним партнерам.

Но большее возмущение у националистов и потомков латышских легионеров СС вызвало то, что борьба против этого памятника развернулась в 2020 году не без участия России – много было информации в международных СМИ, и вопрос о демонтаже был поднят на уровне бельгийского федерального парламента, и «герои» легионеры СС стали заложниками внутриполитической борьбы… Вона как!

Меня долго удивляло то, как можно так нагло произвести подмену понятий – выждав время, латышские националисты объявили своих легионеров СС борцами за независимость. Казалось бы, что все очевидно – подразделение СС было признано преступной организацией на Нюрнбергском процессе. И это будет неизменно всегда! Но националисты Латвии решили «изменить» вопрос добра и зла! Из нацистских ублюдков решили сделать героев! Почему? Да потому что латышские легионеры СС истребляли мирных жителей в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а значит уничтожали славян! Вот где ответ! Убивали русских, а значит – герои! И им следует ставить памятники!

Не удалось облапошить Европу своей ложью! Снесли «улей» в виде памятника!

Если честно, то мне приятен визг националистов – остались без своих «героев», а прогрессивная Европа наконец начинает понимать, что на самом деле происходит в Латвии.

И потом, а в чем бельгийский муниципалитет ошибся? Все верно! Нацистам нечего устанавливать памятники в Европе! И кто должен был советоваться с Латвией? Бельгия, что ли? Повторяю – нацистам нечего устанавливать памятники в Европе! И разговаривать никто не будет!

Это я сперва возмущалась, а потом, живя в Латвии и зная нюансы, поняла, что бесполезно нацистам объяснять, что нацизм – плохо! Не поймут, потому как сами «исповедуют» принципы Третьего Рейха! Объяснить, что нацисты – преступники можно только силой и авторитетом! Тому пример «улей» в Бельгии!

Возможно, когда спецоперация России подойдет к заключительной стадии, то и шествие преступных латышских легионеров СС канет в лету… Многие люди доброй воли в Латвии мечтают об этом!

А пока… памятник латышским преступникам в Бельгии демонтировали и отправили на склад, где ему самое место!