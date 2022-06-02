В олимпиаде о храмах России приняли участие 4 тысячи школьников и студентов

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2 июня 2022, 18:06

В 2021/2022 учебном году в Открытой исследовательской культурологической олимпиаде «История и культура храмов столицы и городов России» приняли участие более 4 тысяч человек. Свои работы, посвященные религиозным сооружениям, представили учащиеся из 422 школ и колледжей Москвы и 89 образовательных организаций Новосибирска, Орловской, Тверской и Ярославской областей.

Победителями олимпиады были признаны 407 человек, а призерами – 949.

«Очень ценно, что участие в олимпиаде “История и культура храмов столицы и городов России” принимают не только школьники и учащиеся колледжей, но и воспитанники дошкольных групп. Формирование навыков исследовательской деятельности необходимо начинать как можно раньше, тогда юные искатели смогут с успехом проявить себя и в других городских и федеральных конкурсах. Все участники провели настоящие изыскания, проявили незаурядные творческие способности и, несомненно, глубже погрузились в духовные традиции своей страны», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Свои исследования ребята представляли в виде мультимедийных презентаций, видеосюжетов, фоторепортажей и макетов. Оригинальность последних особенно отметило жюри олимпиады.

Многие работы в этот раз были посвящены пещерным культовым сооружениям, в том числе Воскресенскому Белогорскому мужскому и Успенскому пещерному монастырям, храмам Дивногорья и Костомарово.

Во внеконкурсной номинации «Дорога к храму» дошкольники демонстрировали объемные аппликации, картины, расписанные елочные игрушки и др.

Олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России» ежегодно проводится в Москве с 2017 года. Ее организаторами выступают подведомственные Департаменту образования и науки учреждения: Городской методический центр, Московский центр качества образования и Центр педагогического мастерства.