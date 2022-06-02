В Подмосковье внедряют новую систему распознавания силуэтов

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2 июня 2022, 17:51

Видеоаналитическая платформа NtechLab, уже функционирующая на 200 объектах, позволяет распознавать только силуэты. Обезличенная видеофиксация нужна для оценки загруженности локаций и обеспечения безопасности в них. Доступ к полученной информации будет у адвокатских и оперативных служб, страховщиков и управляющих компаний.



Интегрированное с камерами наблюдения ПО позволяет сосчитать посетителей общественных мест, анализировать их перемещение. Информация хранится на протяжение установленного заказчиком срока, а затем уничтожается. Данные будут использоваться для повышения безопасности населения и профилактики преступлений.



В Подмосковье уже функционирует около 82 тыс. камер, в текущем году планируется дополнительно установить 25 тыс. Обезличенное распознавание представляет интерес для правоохранителей и адвокатов, поскольку может помочь идентифицировать человека по особенностям его одежды, походки. Управляющие компании смогут выявлять наиболее проходимые и перспективные локации для размещения торговых объектов.



