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Аргументы Недели Общество 13+

В Подмосковье внедряют новую систему распознавания силуэтов

, 17:51

В Подмосковье внедряют новую систему распознавания силуэтов

Видеоаналитическая платформа NtechLab, уже функционирующая на 200 объектах, позволяет распознавать только силуэты. Обезличенная видеофиксация нужна для оценки загруженности локаций и обеспечения безопасности в них. Доступ к полученной информации будет у адвокатских и оперативных служб, страховщиков и управляющих компаний.

Интегрированное с камерами наблюдения ПО позволяет сосчитать посетителей общественных мест, анализировать их перемещение. Информация хранится на протяжение установленного заказчиком срока, а затем уничтожается. Данные будут использоваться для повышения безопасности населения и профилактики преступлений.

В Подмосковье уже функционирует около 82 тыс. камер, в текущем году планируется дополнительно установить 25 тыс. Обезличенное распознавание представляет интерес для правоохранителей и адвокатов, поскольку может помочь идентифицировать человека по особенностям его одежды, походки. Управляющие компании смогут выявлять наиболее проходимые и перспективные локации для размещения торговых объектов.

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