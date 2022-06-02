МВД ДНР пополнили более 200 бывших украинских полисменов

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2 июня 2022, 16:45

Группа людей у здания МВД ДНР в Мариуполе/ стоп-кадр из сюжета

Известный российский военный корреспондент Александр Сладков снял сюжет о том, что на текущее время на службу в ряды МВД ДНР пришли работать свыше 200 бывших украинских полицейских.

«Всю жизнь я работаю, 20 лет. Мне работа эта нравилась всегда и хочу продолжить службу в том же ритме. Помогать людям - моя задача. Желания уезжать не было, находился на службе до последнего, закрывал отдел я, вместе со мной остальные ушли, поскольку оставаться было нецелесообразно, начались боевые действия, прилетали снаряды», — приводит ФАН рассказ одной из собеседниц военкора, бывшей сотрудницы украинской полиции.

В настоящее время ведут проверку прошлого послужного списка и надёжности. Сами сотрудники в качестве волонтёров помогают полиции ДНР: патрулируют улицы Мариуполя, расчищают завалы, приводят в порядок административные здания, участвуют в розыске похищенного у мирных жителей имущества, в том числе и автомобилей, охраняют важные объекты.

Сам Александр Сладков так комментирует происходящее: «Донбасс. Я считаю эти видеокадры важнейшей иллюстрацией мысли о том, что Мариуполь – не украинский город. Жители, понятно, на стороне ДНР, но теперь и украинская полиция переходит в МВД республики!»