Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: Михаил Барышников проснулся и давай писать письма

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2 июня 2022, 15:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com, e83; Михаил Барышников

Михаил Барышников высказался по поводу русского мира… Оказывается, у известного артиста балета есть свое понятие русского мира…

Г-н Барышников высказался очень эмоционально: «Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, то умрет от своих страхов». Совершенно очевидно, что популярный артист выступил с осуждением нынешней спецоперации, но при этом «причислил» себя к русскому миру.

Интересно и с юмором прошлась «по словам» театральный критик Елена Фрумин-Ситникова:

«Михаил Барышников чёто проснулся и давай писать грозные письма. Прямо всему русскому миру. Пугает. Чем пугает, не поняла. Боевым фуэте? И еще ценностями. Ну это понятно.

Я его видела один раз. В спектакле «Бродский-Барышников». Там он, голый пояс и в штанах, закатанных до колен, шевелил пальцами ног и неразборчиво читал стихи Бродского. Я тогда даже с горяча Бродского разлюбила. Потом, правда, опять полюбила. Когда отошла от Барышникова.

В общем, вид голого старческого тела и босых ног с растопыренными пальцами был, мягко говоря, неприятен. Потом спектакль закончился и все благополучно забыли про танцора. Тем более, что его и русским можно назвать с большими оговорками, потому что, по его признанию, сам он чувствует себя американцем, Россией не интересуется, и вообще прожил там всего десять лет из своих 75-ти. Но, видимо, надо ему поучаствовать в общей драке, иначе мало ли что новая Родина предъявит… Так что «грозный» месседж отправлен. Дело сделано. Все испугались. Отправитель может отползать в сторону постельки с осознанием выполненного долга, и видеть в сладостных снах, как его «русский мир» «побеждает» настоящий Русский мир. Но только в снах.

Кстати, сам термин «русский мир» - не слишком ли рискованно употреблять сегодня в «свободнейшей» и «демократичнейшей» Америке? Я бы на его месте поостереглась. А то мало ли… еще за русского примут. А там и до отмены рукой подать».