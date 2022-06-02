Губернатор Московской области Андрей Воробьёв стал самым богатым из глав российских регионов

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2 июня 2022, 15:21 Источник: РБК

Андрей Воробьёв, фото: vk.com/andreyvorobiev

Главы регионов России обнародовали свои доходы за 2021 год. Самым богатым стал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава Подмосковья за прошлый год заработал 253,8 миллиона рублей.

В ТОП-5 самых богатых оказались губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Среди десяти глав регионов с самыми высокими доходами за год - глава Сахалина Валерий Лимаренко, глава Чечни Рамзана Кадырова, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Андрей Воробьев в прошлом году заработал в три раза больше, чем в 2020 году. Согласно декларации за 2021 год, у Воробьева нет недвижимости и транспортных средств, а один из несовершеннолетних детей главы Подмосковья имеет квартиру площадью 195 кв. метра.

По информации РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного губернатора, доход Воробьёва вырос в основном за счет его активов, находящихся в доверительном управлении. Инвестиционный портфель сформирован только из российских финансовых инструментов.