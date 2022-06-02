Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Журналисты RT сняли ролик об отдыхе в Сочи

, 15:33

Журналисты RT сняли ролик об отдыхе в Сочи
Пристань в Сочи, Alexander Chernykh/ Russian Look

Агентство RT выпустило ролик, предназначенный для будущих туристов. В сюжете говорится, где и как можно отлично провести время отпуска в Сочи на этот сезон.

Сезон летнего отдыха у жителей страны обычно связан с нелёгким выбором курортов или зон отдыха. Журналисты создали целый цикл роликов, демонстрирующих самые привлекательные для туристов места на знаменитом южном побережье Чёрного моря.

Открывает серию ролик о городе Сочи с его пляжами, горами, красивыми пейзажами, экстремальными видами туризма и вкусной кухней.

Город-курорт рассчитывает принять в летний сезон около 4,5 млн отдыхающих. Всего для будущих туристов откроют свои двери более 2,8 тыс. санаториев и отелей.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество