Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»

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2 июня 2022, 14:29

Евгений Миронов, российский актёр, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press

Известный российский актёр Евгений Миронов, который в феврале подписал скандальное письмо против спецоперации ВС РФ по защите Донбасса, решил приехать самостоятельно в ДНР, чтобы «увидеть все своими глазами». На месте смог изменить свое отношение к происходящему.

Побывав в Донбассе, актер посоветовал сделать то же самое и другим артистам, выступившим против СВО

«Когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело. Вчерашний день – один из самых тяжелых в моей жизни, потому что я увидел людей, которые это все пережили. Увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек и помогают. Детей в больницах, которые пострадали. Я бы сказал своим коллегам — надо приехать сюда и увидеть все своими глазами. Творческие люди очень импульсивны, они реагируют моментально. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело», − цитирует слова Евгения телеграмм-канал «Прямой эфир».