Латвийская партия «Согласие» не станет призывать латвийцев выступать против сноса памятника Освободителям Риги

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2 июня 2022, 14:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Лидер латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович заявил, что в случае принятия закона «О запрете экспонирования на территории Латвийской Республики объектов, прославляющих советский и нацистский режим и их демонтаже», партия «Согласие» не станет призывать население выступать против сноса памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Вот и «определилась» с четкой позицией партия «Согласие» - не будем возражать против сноса памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков! Впрочем, удивляться нечему – двойные стандарты и любовь к хлебным местам всегда были приоритетом данной партии…

Конечно, говорить публично партия «Согласие» умеет! Прежде чем сказать главное – мы не будем возражать против сноса памятника Освободителям Риги, ее лидер г-н Урбанович много «налил воды» - мол, вопрос о сносе памятника – попытка оскорблять, унизить тех, кому этот памятник важен, мол, дебаты только основаны на ненависти»… А уж если снос памятника должен происходить, то после серьезного обсуждения в мирное время!

А с кем г-н Урбанович желает обсуждать этот вопрос? С Нацблоком, который был инициатором демонтажа памятника?

Понятно, что партия «Согласие» выступила «защитниками» народа Латвии – г-н Урбанович отмечал в своих публичных выступлениях, что любое дело следует оценивать только в контексте потенциальной пользы или вреда для Латвии.

Я так понимаю, что воплощение детских мечт латвийских националистов о сносе монумента, является, по мнению г-на Урбановича, разумеется, благом! А, что касается людей, чьи предки погибли в борьбе с нацизмом – вред!? А как иначе? Ключевая фраза г-на Урбановича – не будем возражать против сноса памятника! Не будем призывать людей выступать против демонтажа!

Вот какая «геройская» партия «Согласие»! Как же не хотят покидать сладкие места в правительстве!

Но главный цинизм в словах Яниса Урбановича: «Мы постараемся убедить людей мирно пережить эту ситуацию!»

Не получиться убедить, потому как тем, кому дорога память о ВОВ, не являются проститутками, а имеют четкую позицию и веру в справедливость!

А то, что националам и их «союзникам» в итоге придется отвечать – факт!