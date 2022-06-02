У здания Сейма Латвии прошел пикет «За естественную семью»

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

2 июня 2022, 14:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

В Сейме Латвии принимают законопроект о гражданском союзе, предусматривающий введение новой формы юридического оформления совместного проживания двух совершеннолетних, в том числе возможность регистрации однополых пар. Не всем депутатам Сейма и латвийцам такой законопроект по душе.

Сегодня, 2 июня, прошел пикет около Сейма Латвии «За естественную семью». Инициатором пикета стала партия «Латвия на первом месте». В нем приняли участие и депутаты Сейма, которые активно выступают за традиционные ценности. Главный борец за естественную семью в Латвии – экс-министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича.

Что хотели организаторы мероприятия сказать латвийцам?

Комментарии Рамоны Петравичи: «Мы хотели отразить свою позицию. Я – человек традиционных семейных ценностей, которые в Латвии были всегда на первом месте, и потому прежде, чем принимать данный законопроект следует выяснить общественное мнение относительно будущего понятия семьи, например, путем голосования».

Присутствующие на пикете держали различные плакаты, посвященные традиционной семье, а также было обращение к депутатам Сейма: «Вы осознаете, что будущее поколения вам не простят? Закону о гражданском союзе – нет!»



