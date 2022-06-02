«Щукины дети»

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2 июня 2022, 13:02 Игорь Епифанов

Фото: соцсети

“Эту девочку надо принять – у неё глаза, как фары, дорогу на 10 метров вперед высвечивают”. После этих слов председателя приемной комиссии молодая абитуриентка стала студенткой Щукинского училища. А потом начались будни и труд, необычный, развивающий, но от этого не менее тяжелый.

- Лентяи! Бездельники! Полтора часа репетиции прошло, а они еще разминаются! За полтора часа балетные по пять килограммов живой массы теряют! И три раза тренировочные костюмы сменят! А вы топчетесь здесь! Разминаться собираетесь. Выгоню, выгоню всех! Бездельники! Идите, вас ждут другие вузы, где можно разминаться хоть весь день. Вас ждут заводы – поднимайте индустрию страны. В армию идите! – кричал он мальчишкам.

Он – это Юрий Васильевич Катин–Ярцев, педагог кафедры мастерства актера Щукинского театрального училища, ныне института. «Да, это тот самый Джузеппе из фильма «Приключения Буратино!» – радостно воскликнут поклонники советского кино. И не ошибутся. Да, тот самый. И эта принадлежавшая ему реплика всплыла из прошлого благодаря его ученице – Нине Пушковой, выпускнице Щукинского, ставшей писательницей. В своей новой книге “Роман с Поскриптумом” Нина Пушкова посвятила родному вузу несколько глав. Среди персонажей ее романа есть и другие знаменитости: Борис Захава, Владимир Этуш, Михаил Ширвинт. Легенды не умирают. Они живут в памяти современников и потомков. Они живут в литературе, которая вдохновлена их образами и мыслями.

О славном прошлом легендарной арткузницы, о дне сегодняшнем, о современной культуре и театре шел разговор между ректором института Евгением Князевым и писательницей Ниной Пушковой. Вчерашние выпускники встретились неслучайно. Князев прочитал ее роман и понял, что нашел единомышленницу и летописца эпохи. Тонкого и проницательного. Они прежде не были знакомы, но это не помешало. Культурные коды выпускников совпали. Роднят ведь не столько общие стены, сколько ценности, которые разделяют люди.

Кабинет ректора похож на музей. Кажется, время здесь – непроходящая субстанция. Здесь время накапливается, а не расходуется. Прирастает историей. Реликвии прошлого бережно хранятся в рамочках и на книжных полках. Конечно, сегодняшние студенты отличаются от вчерашних. Жизнь не стоит на месте. Однако есть вещи, которые всем одинаково понятны и близки. И можно не сомневаться в том, что новое поколение артистов вахтанговской школы, "Щукины дети", спустя годы также с восторгом будут рассказывать о своих учителях, бесценном опыте и незабываемых традициях любимого вуза. А кто-то напишет об этом книгу. И в кабинете ректора, на книжной полке появится еще один книжный ряд. Пусть живут старые традиции и рождаются новые. "Щукины дети" не забывают своих учителей. Помнят они также и завещание Вахтангова “Театр – это храм!” Одна из глав романа Нины так и названа: Храм и его храмовники...