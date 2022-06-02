По Красной площади с любимой книгой

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2022, 12:15 Игорь Епифанов

Фото: gipp.ru

Главная площадь страны – Красная площадь в самом начале лета по традиции отдана на откуп книгочеям и издателям. В этом году международный книжный фестиваль «Красная Площадь», восьмой по счету, состоится 3-6 июня. Эпицентр литературной жизни на четыре дня переместится в самое сердце столицы, которое покроется полноцветным культурным слоем с многостраничным содержанием.

Издательский Дом «Аргументы недели» приглашает любителей книг под свой шатер номер 12 возле ГУМа. И хотя на шатре вас встретит надпись «художественная литература» на полках нашего стенда № 11 вы найдете многожанровое ассорти. Мы представим полюбившиеся нашим читателям книги популярных авторов, порадуем новинками и впервые разыграем счастливый билет путешественника, пригласив всех желающих поучаствовать в совместном конкурсе с магазином «Библио-Глобус» и писателем Виктором Слипенчуком.

Ежегодно наше издательство выпускает более 50 новинок, широко освещающих сюжеты мировой и отечественной истории, а также увлекательный нон-фикшн и художественную литературу. Наши авторы смотрят на всемирную историю не только глазами ученых – политиков, но и глазами кошек. Необычно и оригинально. Острое перо публициста Юрия Полякова дает полноту картины сермяжной правды жизни. Рассуждения Андрея Максимова о Вере и Боге превращаются в роман-притчу. Андрей Угланов и Нина Пушкова увлекают необычными приключениями своих героев. Леонид Млечин прослеживает путь сильных мира сего времен развитого социализма. Валентин Степанков в документальном романе рассказывает об истинных мотивах членов ГКЧП. Анатолий Терещенко в шпионском сериале показывает роль СМЕРШа в борьбе против бандеровцев. Михаил Барщевский просвещает наследников и неимущих в юридических вопросах. Игорь Диденко описывает наше непростое будущее. И можно еще долго продолжать этот список. Но лучше один раз увидеть и купить. Приходите и выбирайте. Унести с Красной площади кусочек истории или приключенческого детектива удается не каждый день. До скорой встречи на фестивале!

