В России во время отпусков активизируются мошенники

Кибермошенники научились умело копировать популярные сайты по продаже авиа, ж/д билетов и бронирования гостиниц. Сезон летних отпусков готовит для россиян все больше угроз.
Самой главной угрозой становятся фишинговые веб-сайты. При поиске билетов пользователь может попасть на фишинговый сайт-агрегатор, через который он осуществляет покупку билетов. Естественно, никаких билетов он не получает, а теряет важную информацию или денежные средства. Сэкономив 500 рублей на заказе при покупке через сомнительный сайт, можно потерять намного больше.
— Ожидаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, бронированием гостиниц как внутри страны, так и за рубежом, — отметил руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов. — Совет прост: старайтесь пользоваться только проверенными сервисами, к которыми вы или ваши близкие уже обращались.
Мошенники могут обещать большие скидки при покупке услуг. При этом зачастую они просят не оплатить, а перевести деньги на карту. Помните, что услуги надо оплачивать платежом, а не простым переводом денег. Вернуть деньги в таких случаях практически невозможно.
Еще одна известная схема связана с попытками получить платежную информацию под видом компенсаций и кешбэков. Мошенник звонит якобы от имени официального государственного служащего и под предлогом льготного возмещения части денег, потраченных на отпуск, выманивает у вас платежную информацию.
Следующая схема является смесью двух предыдущих: мошенники используют фишинговые сайты с оплатой банковским переводом. Пользователь находит объявление о сдаче привлекательной квартиры с платой ниже рынка. Но в объявлении сказано, что нужно заплатить комиссию риелтору еще до встречи с ним и до просмотра жилья. После перевода денег «риелтор» исчезает.
Известны случаи покупок туров у несуществующего туроператора. Мошенники могут создать копию сайта официального туроператора, причем он будет максимально похож на оригинал площадки. Эксперты рекомендуют своевременно обновлять свой антивирус и браузер: они могут предупредить о переходе на сайт мошенников.
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