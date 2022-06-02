Детский сад в подарок получили юные жители Артёма на День защиты детей

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

2 июня 2022, 03:18

Новый детский сад «Звёздочка» стал подарком юным горожанам Артёма на международный День защиты детей. Ещё больше его открытию радовались родители малышей.

«Я б так жил, всё просто шикарно, спортзал великолепный, сам бы с удовольствием сюда ходил, очень рад за сына», – признался корреспонденту еженедельника «Аргументы неделi.Приморье» и «Восток-Медиа» Владимир, отец записанного в 11 группу Саши.

А маму двухлетнего Матвея Яну новый детсад настолько покорил, что вслед за сынишкой она и сама устроилась в «Звёздочку» – помощником воспитателя.

Не меньшее впечатление произвёл новый детский сад и на официальных лиц, приехавших на открытие дома для малышей. Знакомясь с помещениями детсада, убранством игровых и учебных комнат и залов, депутат Законодательного Собрания Приморского края, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис заметил коллегам, что нигде ничего подобного не видел: «Светлый, просторный, удобный, и даже на стенах здесь можно рисовать». На это депутат Госдумы Владимир Новиков, возглавлявший Артём до своего избрания в российский парламент, не без гордости ответил, что да, такого детсада даже во Владивостоке нет.

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон пояснил, что на возведение вызывающего неподдельный восторг и гордость детского сада затрачено 320 миллионов рублей, но, благодаря федеральной поддержке, национальному проекту «Демография», затраты местного бюджета на строительство составили меньше 200 тысяч. Слова особой благодарности он высказал в адрес строителей и всем тех, кто своим участием помог появиться столь важному социальному объекту.

К приёму своих юных новосёлов «Звёздочка» подготовилась самым основательным образом, игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинет дополнительного образования, группы и прочие помещения оснащены всем необходимым для жизни, игр, учёбы и отдыха. Например, для знакомства маленьких артёмовцев с основами робототехники в детский сад приобрели LEGO-конструкторы. А мебель для детского сада поставила местная фирма – компания «ПримФ», где к изготовлению предметов обстановки своих детей отнеслись более чем ответственно. Сплошь же никелированной кухне «Звёздочки» позавидует любой, даже самый крутой ресторан…

Территория детского сада надёжно огорожена, для каждой группы оборудована собственная площадка для прогулок, где есть и качели, и скамейки, и теневые навесы, и песочницы. При таком наборе можно посетовать разве что на отсутствие крупных деревьев, но при благоустройстве участка здесь высажены ёлочки и различные кустарники, которые вместе детсадовцами скоро подрастут.

Мама Ярослава пришла на праздник сынишки в новый детский сад вместе с его младшей сестрёнкой Катей, которой год и семь месяцев. Рассказывает, что и дочку звали оформить в «Звёздочку», и, возможно, родители так и поступят – уж больно крут новый сад. С этим согласны и высокие гости – например, депутат Госдумы Владимир Николаев непременно устроил внуков сюда, но они живут во Владивостоке.

У многодетных родителей Антонины и Павла в «Звёздочку» пошёл лишь один ребёнок из четырёх – старшим детсад уже не нужен, ну а младшим пока ещё рано. От нового садика семья в восторге: и самим зданием, и его оснащением, и территорией. Педагог по образованию, Антонина отмечает очень хорошую профессиональную подготовку воспитателей. «Садик просто шикарный, побольше бы таких», – выразили желание супруги.

И в Артёмовском городском округе сегодня ведётся строительство ещё одного дошкольного образовательного учреждения на 230 мест – в микрорайоне «Глобус». Его возводят также в рамках реализации национального проекта «Демография».

Сергей СЕМЁНОВ