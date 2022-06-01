«Современник» опроверг информацию об инциденте на спектакле «Игра в джин» 31 мая

Спектакль «Игра в джин» в московском театре «Современник» прошел в штатном режиме, информация о распылении неизвестным перцового баллончика на актрису Лию Ахеджакову не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«Спешим опровергнуть информацию, касающуюся инцидента на спектакле «Игра в джин» 31 мая, которую распространил ряд СМИ. Прежде всего, хотим подчеркнуть, что у Лии Меджидовны нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей. Аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени, - это созданные анонимными пользователями фейки. Кроме того, хотим заверить вас, что распространяемое сообщение - дезинформация. Спектакль «Игра в джин» прошел в штатном режиме, без происшествий», - сказали в пресс-службе.
Там напомнили, что спектакль «Игра в джин» является одной из знаковых постановок Галины Волчек.
«Мы любим этот спектакль и гордимся им, поэтому так важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу», - добавили в пресс-службе театра.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в театре «Современник» во время спектакля «Игра в джин» неизвестный распылил на Лию Ахеджакову перцовый баллончик.
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