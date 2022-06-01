Швейцарцы отмыли оскверненный украинской символикой памятник Александру Суворову в Альпах

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1 июня 2022, 22:26

фото из соцсети

В Швейцарии неизвестные вандалы осквернили памятник генералиссимусу Александру Суворову в городе Андерматте в Альпах. Злоумышленники облили 12-метровый крест в скале желтой и синей краской и нанесли в нескольких местах украинский герб.

Памятник Суворову привели в порядок простые швейцарцы. Власти кантона Ури заявили, что состояние монумента не их дело, так как памятник и небольшой участок земли под ним принадлежит России.

Неравнодушные местные жители отмыли памятник Суворову - 12-метровый крест, возложили цветы и зажгли свечи в память о русском полководце Александре Суворове, спасшем Швейцарию от французской оккупации.