Приморских депутатов исключили из фракции КПРФ за публичный протест против спецоперации

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1 июня 2022, 22:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: REUTERS

В прошедший вторник бюро Приморского крайкома КПРФ рекомендовало депутатам исключить из фракции партии в региональном парламенте двух депутатов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу. После этого состоялось заседание, члены которого единогласно проголосовали за исключение коллег.

«Эти депутаты дискредитировали партию своим демаршем, - сообщил первый секретарь крайкома Анатолий Долгачёв. - Им не место в наших рядах». Также он отметил, что КПРФ полностью поддерживает российскую военную спецоперацию на территории Украины.

Оказавшихся идейно чуждыми Васюкевича и Шульгу на заседание так и не пригласили. «Они для нас теперь нерукопожатые, политические трупы, - отметил первый секретарь Долгачёв. - Избраны только потому, что шли под брендом КПРФ. Теперь они предали своих избирателей». Сами отныне уже бывшие депутаты КПРФ сообщили, что не переживают по этому поводу и готовятся стать независимыми политиками. Они пояснили, что совместно решили «избегать комментариев». Мотивы своих выступлений экс-депутаты объяснять не стали.