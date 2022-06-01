Эксперты провели исследование, связанное с жёнами губернаторов

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1 июня 2022, 21:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: shutterstock.com

Авторы исследования под названием «Супруги российских губернаторов: коллективный портрет» в период с 2020 по 2022 годы изучили открытые данные о 83 женах региональных глав. Ещё двое высокопоставленных лиц – мэр Москвы Сергей Собянин и единственная женщина-губернатор Наталья Комарова, которая официально состоит в разводе. Глава холдинга «Минченко Консалтинг» и политконсультант Евгений Минченко пояснил, что сама идея исследования возникла во время сбора материалов для книги о женщинах в современном обществе, в том числе и об «институте первых леди» в США.

Эксперты тщательно изучали возраст женщин, их образование и работу, а также наличие бизнеса, НКО и соцсети. Уровень публичности тоже был подвергнут анализу. Судя по выявленным результатам, среднестатистический возраст супруги губернатора – 45 лет. Главы Башкирии, Тверской, Ивановской и Орловской областей предпочитают жён намного моложе. В их парах разница в возрасте составляет до 18 лет. Исследование провели достаточно детально. На работу было потрачено немало усилий.

Авторы исследования поделили женщин на категории (или «кластеры») с точки зрения их публичного позиционирования. 53% жён (45 женщин) региональных глав попали в «кластер» домохозяек. Они избегают публичности, редко оказываются в фокусе внимания СМИ и очень редко появляются с мужьями на мероприятиях. Заметить их вместе – задача не из лёгких. Типичным представителем такого «кластера» считают Дарью Абрамову, супругу главы Калининградской области.

К деловым жёнам, занимающихся бизнесом, отнесли 13 женщин. Как правило, у них тщательно подобранный медийный образ, связанный с участием в управлении той или иной организации. Типичным представителем такого «кластера» является Гульсина Минниханова, супруга главы Татарстана. Авторы исследования отмечают, что она часто попадает в рейтинг самых богатых женщин по версии Forbes. Она владеет крупнейшим в Казани СПА-центром, активно расширяет бизнес-сферу. Но с мужем на мероприятиях появляется нечасто.

Самая малочисленная категория губернаторских жён – это независимые женщины. Они подчёркивают только собственные достижения. Супруги не влияют на формирование их образа. К этой группе относят супругу главы Якутии Людмилу, видного финансиста, Елену Парфёнчикову, жену губернатора Карелии, и Ирину Дрозденко, супругу руководителя Ленинградской области. Однако есть и те женщины, которые не попали ни в один из вышеупомянутых «кластеров».

Есть супруги, которые дополняют имидж губернаторов и наращивают его публичность. К числу наиболее активных онлайн авторы исследования отнесли супругу главы Башкирского региона, Каринэ Хабирову. По профессии она – врач-ортодонт. Она активно делится в соцсетях информацией, общается с подписчиками, которых почти 100 тысяч, часто сопровождает мужа в деловых поездках и даёт интервью СМИ. Супруга главы Краснодарского края Галина не ведёт соцсети и интервью не даёт, зато часто появляется с мужем на публике.

Эксперты отмечают, что образ «первых леди», свойственный американцам, в России так и не сложился. «Большинство региональных глав не афиширует информацию о своей семье, - говорится в исследовании. - Показательно, что по более чем десяти главам регионов в открытых источниках есть только информация о наличии жены. Но без детализации». Среди причин закрытости авторы называют опасения за безопасность близких и защиту приватности семьи.