Новая железнодорожная станция «Аэроэкспресс» открыта в Шереметьево

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1 июня 2022, 20:53 Валерий АГЕЕВ

1 июня в Северном терминальном комплексе (СТК) Международного аэропорта Шереметьево (Терминалы В и С) открыта новая железнодорожная станция для поездов «Аэроэкспресс».

Как заявил на пресс-конференции Виталий Савельев, министр транспорта РФ, строительство новой железнодорожной линии и пассажирской станции в Северном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево является результатом стратегического партнерства МАШ, РЖД и Аэроэкспресс, нацеленного на развитие транспортной системы Москвы и области на благо пассажиров.

Открытие станции для поездов «Аэроэкспресс» и запуск нового пассажирского маршрута из центра Москвы в аэропорт Шереметьево знаменуют собой стабильность в реализации плановых инфраструктурных объектов в нашей стране.

На фото: В.Г. Савельев справа и О.В. Белозеров

По словам Олега Белозерова, генерального директора - председателя правления ОАО «Российские железные дороги», ввод в эксплуатацию новой железнодорожной станции для поездов «Аэроэкспресс» завершил формирование единого Северного терминального комплекса аэропорта.

Благодаря реализации проекта у пассажиров появилась возможность добраться к Терминалам В и С напрямую из центра Москвы без пересадок и без пробок на комфортабельных поездах. Запуск прямого железнодорожного сообщения из Москвы в Терминалы В и С обеспечит комфорт и фиксированное время в пути пассажирам до аэропорта Шереметьево и обратно в Москву.

Эта новая транспортная возможность особо актуальна и востребована в высокий сезон в условиях роста внутрироссийских перевозок и приоритетного развития внутреннего туризма.

Технологические особенности строительства.

Строительство объекта продолжалось с 2019 по 2022 гг. В строительных работах принимало участие 1,2 тысячи человек и 140 единиц техники.

Станция для поездов «Аэроэкспресс» в СТК рассчитана на пассажиропоток свыше 6 тыс. человек в час и сможет обслуживать порядка 10 млн пассажиров в год.

Железнодорожная станция «Аэроэкспресс» интегрирована с Терминалами В и С посредством пешеходной галереи, соединяющей паркинг и терминалы. Завершено архитектурное формирование единого пассажирского комплекса.

В рамках проекта построены: двухуровневый современный пассажирский комплекс площадью 14,7 тыс. м2 и две пассажирские платформы с навесом на всю длину; двухпутная железная дорога длиной в 4,2 км с двумя эстакадами длиной в 600 м и 1400 м, соединяющая станции Южного и Северного терминальных комплексов.

Навес над пассажирскими платформами частично изготовлен из стекла, что обеспечивает высокий уровень освещенности на платформах и высокую энергоэффективность.

Для защиты здоровья пассажиров в лифтах и на поручнях эскалаторов станции размещены ультрафиолетовые дезинфекторы.

Станция расположена на эстакаде над автомобильной дорогой. Это решение было обусловлено стремлением интегрировать сооружение в существующий ландшафт, в том числе в существующую улично-дорожную сеть. Пути проходят вдоль Шереметьевского шоссе, сооружений аэропорта и пересекают автодорогу.

Все прилегающая к Северному терминальному комплексу (Терминалы В, С и Аэроэкспресс) территория облагорожена. Завершено строительство магистральных дорог.



Сервисная среда для пассажиров.

Время следования пассажира от платформы Аэроэкспресс до стоек регистрации Терминалов В и С – около 5 минут. Разделены потоки прибывающих и отправляющихся в Москву пассажиров для максимально удобного передвижения.

Обеспечен доступ в Интернет на всей территории станции посредством «бесшовного» Wi-Fi, при этом интеграция обеспечивается с московским транспортом на всем маршруте следования пассажира.

В зонах пребывания и прохода пассажиров на станции «Аэроэкспресс» установлены аромамашины. Для комфорта посетителей с ограничениями жизнедеятельности создана безбарьерная среда: наличие лифтов, эскалаторов и траволаторов; специальные кассовые и турникетные блоки; размещена тактильная плитка.

Транспортная безопасность.

Прибывающие на станцию пассажиры проходят досмотр перед входом в Терминал В. Пункт досмотра оснащен современным оборудованием, которое отвечает всем необходимым нормативным требованиям в области транспортной безопасности.

В пункте досмотра установлены: рентгенотелевизионные установки для досмотра багажа и личных вещей пассажиров, а также крупногабаритных предметов, стационарные металлодетекторы, автоматизированный комплекс радиационного контроля; используются переносные средства досмотра (ручные металлоискатели, газоанализаторы взрывчатых веществ).

Все установленные рентгенотелевизионные установки – с низким расположением конвейерного транспортера для удобства пассажиров.