В ДНР отреагировали на заявление советника главы МВД Украины Андрусива о ранении Дениса Пушилина: это неправда

В Донецкой народной республике прокомментировали заявление советника главы МВД Украины Виктора Андрусива, который сообщил о ранении городе Красный Лиман главы ДНР Дениса Пушилина.
Андрусив написал в своем Телеграм-канале о ранении Пушилина, но без каких-либо деталей.
"Нет, это не правда", - цитирует агентство РИА Новости слова своей источника в Донецке. Представитель ДНР подчеркнул, что данная информация является фейком.
Телеканал RT вскоре опубликовал сюжет с главой ДНР Денисом Пушилиным, и он сам опроверг сообщение Андрусива.
Пушилин заявил: "Всё в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо".