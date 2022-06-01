В ДНР отреагировали на заявление советника главы МВД Украины Андрусива о ранении Дениса Пушилина: это неправда

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1 июня 2022, 18:05

Денис Пушилин, фото: vk.com/pushilindenis

В Донецкой народной республике прокомментировали заявление советника главы МВД Украины Виктора Андрусива, который сообщил о ранении городе Красный Лиман главы ДНР Дениса Пушилина.

Андрусив написал в своем Телеграм-канале о ранении Пушилина, но без каких-либо деталей.

"Нет, это не правда", - цитирует агентство РИА Новости слова своей источника в Донецке. Представитель ДНР подчеркнул, что данная информация является фейком.

Телеканал RT вскоре опубликовал сюжет с главой ДНР Денисом Пушилиным, и он сам опроверг сообщение Андрусива.

Пушилин заявил: "Всё в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо".