Бывшему полицейскому из Самары грозит 12 лет колонии строгого режима за взятку от ОПГ «Законовские»

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1 июня 2022, 17:14 Источник: Коммерсантъ

Вячеслав Хомских. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

Прокуратура запросила для бывшего заместителя главы самарского управления МВД России Вячеслава Хомских 12 лет колонии строго режима, штраф в размере 223 млн руб. с лишением звания «полковник полиции» и конфискацией автомобиля «Нива». Хомских обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от организованной преступной группировки «Законовские».



По версии следствия, в марте 2011 года Вячеслав Хомских, занимавший на тот момент пост заместителя руководителя оперативно-розыскной части, встретился с лидерами «Законовских» в ресторане в Кировском районе и договорился о передаче ему взятки.



Хомских должен был получить от преступного формирования автомобиль «Нива» стоимостью более 301 тыс. руб. и ежемесячно принимать выплаты в 150 тыс. руб. За незаконное вознаграждение Вячеслав Хомских должен был покровительствовать преступному бизнесу. Ежемесячные вознаграждения выплачивались высокопоставленному полицейскому в течение шести с половиной лет. По данным СУ СКР по Самарской области, сумма ежемесячного гонорара достигала 400 тыс. руб. Общая сумма взятки составила 22 млн руб.



Адвокат Вячеслава Хомских заявил, что преступления вообще не было, а несколько представленных доказательств сфальсифицированы.



«В суде три человека отказались от показаний и сказали, что мы такого не говорили, следователь сам это записал. Наоборот, и ФСБ, и МВД предоставили в суд документы о том, что оперативных данных о совершении Вячеславом Хомских преступлений нет. Все это фантазия одного следователя и одного опера. Я 40 лет в практике, и такое впервые — все сфальсифицировано, и это все в суде всплыло», - добавил адвокат.



В то же время, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, в преступной схеме с получением взяток от ОПГ «Законовские» фигурировали и другие силовики.



