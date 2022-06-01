Таможеннику вынесли приговор по делу о контрабанде с использованием арестованного судна

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1 июня 2022, 16:42 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Экс-начальник Астраханской таможни ФТС, генерал-майор Ильдар Саидов признан виновным в покровительстве контрабанде и приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10 млн рублей.



Следствие утверждает, что в августе 2019 года Ильдар Саидов дал незаконное письменное разрешение на отправление арестованного морского судна «Генрих Гасанов», которое, несмотря на запрет, вышло с грузом в Иран. Судно было арестовано в рамках дела об административном правонарушении.



ООО «СП "Альянс-Шиппинг"» задекларировало сухогруз «Морское грузовое судно "Дюрсо"» 1993 года выпуска для переработки (процедура, используемая для ввоза на территорию Евразийского экономического союза иностранных товаров с различными целями) в июне 2017 года. В сентябре 2018 года судно было зарегистрировано в Российском международном реестре судов морского порта Таганрог под названием «Генрих Гасанов». Собственником корабля является ПАО «Трансфин-М», которое передало его в лизинг ООО «Трансморфлот». ООО «СП "Альянс-Шиппинг"» должно было отремонтировать судно. Летом 2018 года астраханская таможня в ходе камеральной проверки выяснила, что на сухогрузе ведутся ремонтные работы двумя компаниями (ООО «СПП "Судоремстрой"», ООО «Сокар») и четырьмя индивидуальными предпринимателями. Все они не были включены в перечень организаций-переработчиков, что является нарушением.



Взятку Ильдар Саидов получил несколькими траншами с марта по июнь 2020 года. Общая сумма взятки от представителя ООО «Сан Лайт-Астрахань» Джаваншира Мамедова составила 2,1 млн руб. Деньги генерал-майор получил через посредников, которыми стали начальник Астраханского таможенного поста Астраханской таможни Максим Горбатов и первый заместитель начальника таможни Олег Галичкин. За взятку Ильдар Саидов должен был обеспечить «Сан Лайт-Астрахань» благоприятные условия для ускоренного и беспрепятственного совершения таможенных операций в отношении товаров, находящихся в зоне ответственности складов временного хранения.



Вину Саидов не признал, приговор уже обжалован в Астраханском областном суде.



