Путин заявил о необходимости возродить звание «Мать-героиня» и выплате удостоившимся его женщинам по миллиону рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2022, 16:30

Участники встречи, фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин 1 июня в Международный день защиты детей провёл онлайн-встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и предложил возродить звание «Мать-героиня» и выплачивать удостоившимся его женщинам по миллиону рублей.

Путин напомнил, что почётное звание «Мать-героиня» было в советские времена. Глава государства также предложил единовременно выплачивать миллион рублей мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня».

Ещё Путин инициирует учредить денежную выплату награждаемым медалью ордена «Родительская слава». Он отметил, что ранее при вручении ордена награждаемые получали выплату в 100 тысяч рублей, при награждении медалью ордена выплата не была положена. «Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена выплачивать 500 тысяч рублей единовременно» — сказал Владимир Путин.

Орден «Родительская слава» в России учредили в 2008 году. Его вручают супружеским парам или усыновителям семерых и более детей.