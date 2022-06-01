РБК: Путин 30 мая отправил в отставку пять генералов МВД РФ, в том числе Василия Кукушкина

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1 июня 2022, 16:13 Источник: РБК

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 мая, провел кадровую ротацию в МВД РФ. Путин отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции.

По информации РБК, полученной в МВД, глава российского государства освободил от занимаемой должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майора Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина и первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковника полиции Эмиля Мусина.

Источник РБК объяснил отставку генералов обычной кадровой ротацией в ведомстве.

Начальнику управления МВД по Владимирской области Василию Кукушкину в этом году исполнилось 64 года. Также 64 года исполняется в этом году заместителю начальника УМВД по Алтайскому краю Александру Лаасу.