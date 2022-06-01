В Адыгее возбудили уголовное дело из-за средства для похудения

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1 июня 2022, 15:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Недавно стало известно, что жительница Адыгеи стала фигуранткой уголовного дела после того, как заказала в интернете лекарство у иностранного поставщика. В конце мая она пришла за препаратом в почтовое отделение. Там же её и содержали сотрудники ФСБ. В пресс-службе поведали, что в составе лекарства содержится сибутрамин общей массой более 600 грамм. Жительнице республики грозит до 7 лет лишения свобода. Она подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ.

Но такие истории – далеко не редкость. Совсем недавно, осенью 2021 году, в такую же ситуацию попал 29-летний житель Волжска. Он купил в интернет-магазине препарат, содержащий тестостерон, и так же на почте был задержан силовиками. Суд признал его виновным, и назначил наказание в виде 1.5 лет лишения свободы условно. Как известно, интернет-торговля давно стала популярным явлением. Однако не всё можно приобретать в отечественных магазинах. Есть и такие вещи, которые возможно найти только на зарубежных интернет-площадках.

Порою заказы оттуда оборачиваются уголовным преследованием. Иногда бывает так, что стоит выбор между нормальной жизнью и перспективой уголовного дела. И люди выбирают второе. Эксперт из университета «Синергия», Лариса Крушанова, считает, что неприятной ситуации можно избежать. Достаточно знать все сведения о постановлении РФ «Об учреждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических и психотропных средств», в котором указан перечень таких веществ.

«Граждане, прибегающие к покупкам БАДов или лекарств через зарубежные интернет-магазины, должны понимать, что такие препараты иногда содержат наркотические либо психотропные вещества, - отмечает госпожа Крушанова. - Они могут быть разрешены по законодательству страны-продавца, но запрещены в России. Игнорирование требований законов может привести к плачевным результатам».