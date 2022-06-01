Свыше 1000 детей и подростков приняли участие во флешмобе Росприроднадзора

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1 июня 2022, 15:10

Фото: пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова запустила флешмоб в поддержку сохранения окружающей среды «Дыхание Земли» во Всероссийском детском центре «Орлёнок». В нём приняли участие свыше тысячи детей и подростков.



Акция прошла 1 июня в рамках международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», учрежденной природоохранной службой.





Во флешмобе приняли участие дети из всех отрядов «Орлёнка». Они выстроились в круг, держа в руках круглый флаг диаметром 15 метров с эмблемой премии в виде краснокнижного белого мишки и медведицы. Двигаясь одновременно, ребята символически показали, как дышит планета. Во флешмобе приняла участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«От каждого из нас зависит то, каким воздухом мы дышим, в каком море купаемся и что едим. Не оставайтесь равнодушными к бедам природы. Каждый из вас может стать настоящим супергероем и начать спасать природу, потому что экология – дело каждого. Вы знаете о нашем детском экологическом проекте, многие из вас принимают в нём активное участие, и именно поэтому вы здесь. Есть суперактивисты, кто прислал более 100 работ на конкурс и привёл с собой десятки друзей. А есть такие, как Борис Глушак из Санкт-Петербурга, который создал уникальные проекты - фотобиореактор «Каскад-1», позволяющий очищать воздух от вирусов и бактерий, и экобота, который может делать мониторинг водных бассейнов в труднопроходимых местах», - сказала Радионова, обращаясь к участникам флешмоба.

Глава Росприроднадзора инициировала премию в прошлом году. Главная задача проекта – популяризировать тему экологии и прививать привычки ответственного потребления и сохранения окружающей среды. В премии этого года 9 номинаций, семь из которых индивидуальные и две командные. В ней принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Заявки принимаются на сайте www.экологияделокаждого.рф.

Полсотни самых активных участников проекта из 26 регионов страны были поощрены бесплатными путёвками на шестую смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок», которые предоставил федеральный партнёр АО «ОХК «Уралхим». Специальная экологическая смена под эгидой ведомства проходит до 19 июня. На нее прибыли дети и подростки из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Татарстан, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Генеральным партнером премии выступает АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами стали – АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк. Проект поддержали: киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», гранд отель «Жемчужина».



Генеральным информационным партнёром стало МИА «Россия сегодня», генеральным радиопартнёром – Business FM. Информационными партнёрами – МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», информационно-образовательный проект ТАСС – Ньюм, Fanabi, журнал «Экоград», газета «Петербургский дневник».