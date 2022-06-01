Французские власти будут бороться с англицизмами в играх

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1 июня 2022, 11:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Именно для этой сферы характерно масштабное использование англицизмов. В только что вышедшем издании Journal Official, где регулярно публикуются новые законы, появился довольно длинный список терминов на французском языке, обычно использующихся в видеоиграх. Настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение им, а не множеству привычных англицизмов.

Например, «прогеймеров» во Франции предлагается называть на исконном языке – prof-jouers. Только вот со стримерами у властей вышло не слишком рационально. Там существует аж три слова (jouer-animateur en direct), обозначающие эту профессию, и произносить их не очень-то удобно. Посему аналитики считают, что такой вариант может не прижиться в геймерском комюнити. В целом, французы давно борются с «иностранизмами» и считают, что исконный язык должен тоже развиваться. Но пройдёт ли такая политика в сфере геймерских сообществ на все 100% – пока точно сказать нельзя.