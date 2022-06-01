Сотрудникам скорой нужна помощь

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1 июня 2022, 11:30 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Водители скорой помощи Подмосковья обратились к Владимиру Путину с просьбой решить свою проблему. Они сообщили, что уже на протяжении почти 10 лет у них не проводится индексация заработной платы, предусмотренная ст. 134 ТК РФ. Оклад водителей автомобилей скорой медпомощи ГБУЗ МО МОССМП составляет 14 680 рублей.



Выяснилось, что при таком окладе водитель без водительского стажа на одну ставку получает на руки около 28 тыс. руб. При надбавке 55% за стаж свыше пяти лет — 32–37 тыс. руб. А с максимальной надбавкой в 80% за стаж свыше семи лет — 40–45 тыс. руб.



В своем обращении к президенту водители утверждают, что в течение последних пяти лет реальный размер заработной платы в расчете на одну ставку для многих даже сократился. В 2016 году из профильного приказа Минздрава РФ была исключена должность санитара-водителя с отменой надбавок за «классность». При этом водители СМП продолжают участвовать в санитарной эвакуации больных. В последние несколько месяцев на некоторых подстанциях была убрана доплата за мойку автомобиля в 15% от оклада.



Водители скорой считают, что в настоящее время их оклад должен составлять не менее 19 084 руб. Они также просят утвердить порядок ежегодной индексации.



Юрист Вадим Ткаченко отмечает, что заработная плата, согласно законодательству, должна быть не ниже уровня МРОТ и прожиточного минимума. Поэтому формально нарушения нет, и работодателя сложно привлечь к ответственности. Известно, что в Подмосковье МРОТ для организаций, финансируемых из федерального бюджета, составляет 13 890 руб.



В минздраве Подмосковья заявили, что средняя заработная плата водителя скорой Одинцовской подстанции «с учетом всех доплат» за первый квартал 2022 года составила 54 483 руб., что выше на 57% по сравнению с выплатами в 2014 году.



Стали известны размеры зарплат водителей скорой помощи и в других регионах. Так, в Крыму, по данным регионального минздрава, их зарплата составляет 8482 руб. Надбавка за интенсивность труда — от 100% до 125%. Также для водителей выездных бригад установлена стимулирующая выплата, зависящая от стажа работы (в размере до 60% от оклада), и ежемесячная премия за выполнение ряда показателей. С учетом всех бонусов, отмечают в минздраве республики, размер средней зарплаты за апрель у водителей составил более 35 тыс. руб. Зарплаты, отмечают чиновники, индексировались в 2022 году в 1,04 раза.



В Иркутске оклад водителя скорой около 15 тыс. руб. К этой сумме добавляется северный коэффициент, выплата за стаж и стимулирующая доплата. В среднем водители зарабатывают 30–32 тыс. руб.



