Активисты спроецировали на здание посольства США в Москве кадры с погибшими детьми Донбасса

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1 июня 2022, 10:34

Посольство США, MOD USA/ globallookpress.com

Активная общественность российской столицы устроила показ кадров с погибшими детьми Донбасса, спроецировав видео на здание посольства Соединённых Штатов Америки в Москве. Ролик показывает фотографии детей шахтёрских республик, которые погибли в результате агрессии Киева на Донбасс. Информацию сообщает RT в среду, 1 июня.

Отмечается, что комментарии в видеоролике подчёркивают, что американские военные и политики «несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса».

Активисты заявили, что этим роликом они напоминают, что администрации США за многие годы поддержки и спонсорства в украинские режимы стали фактическими соучастниками убийства мирных жителей, маленьких граждан ДНР и ЛНР.

Напомним, во вторник, 31 мая, по городу Макеевке в ДНР украинские боевики вновь нанесли массированный удар. В результате акта агрессии со стороны киевских террористов есть погибшие и раненые, среди которых был и ребёнок 2017 года рождения.