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Аргументы Недели Общество 13+

В Следкоме РФ хотят изменить алгоритм регистрации в соцсетях

, 09:54

В Следкоме РФ хотят изменить алгоритм регистрации в соцсетях
Соцсети, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Применяемая в российских социальных сетях система идентификации личности пользователя некорректно отображает реальный возраст аккаунта, чтобы поставить надёжный фильтр запрещённого контента. Такое мнение высказала зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Елена Леоненко. Ведомство предложило ввести новую систему порядка регистрации в соцсетях.

Однако чиновница не уточнила, что именно предлагается изменить в процессе регистрации. Единственно на чём настаивает СК РФ, это качественный мониторинг запрещённой информации, чтобы вовремя и надёжно блокировать её в интернете, мессенджерах и других ресурсах.

«На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента»,− цитирует слова Леоненко «Коммерсант».

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