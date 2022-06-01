Бизнесу запрещено принуждать потребителей к разглашению персональных данных

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1 июня 2022, 09:12 Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве

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Последнее время все чаще появляется информация в интернете об утечке персональных данных потребителей, которые пользовались услугами интернет-магазинов, а также сайтами-агрегаторами. Публичное разглашение персональных данных может привести к непредвиденным последствиям негативного характера. В частности, возможен рост увеличения мошеннических схем.

На сегодняшний день бизнес не имеет право требовать с потребителей персональные данные в случаях, когда законом не предусмотрено предоставление частной информации о гражданине.

Если человек отказывается от предоставления персональных данных, в том числе называть свое имя, когда предусмотрена возможность такого отказа, интернет-магазины и агрегаторы не имеют право игнорировать предоставление услуги. Теперь не обязательно разглашать данные касаемо имен, паспортов, адресов, телефонов, электронных почт и иной информации. Услуги должны быть оказаны, а сделка состояться. В случае если будут выявлены нарушения, должностное лицо или компания будут привлечены к административной ответственности.

Так, касаемо должностных лиц, за нарушение предусмотрен административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а в отношении компаний от 30 до 50 тысяч рублей. Закон вступит в силу с сентября 2022 года.

Также гражданам необходимо помнить о праве на отзыв согласия на обработку персональных данных.

При этом Минцифры обсуждают введение дополнительного оборотного штрафа за утечку информации о персональных данных. В случае установленного нарушения, бизнес могут оштрафовать на 1% от годового оборота при обращении в Роскомнадзор об инциденте, а если компания не уведомит о нарушении, то штраф может вырасти до 3%.

Пока законопроект находится на стадии обсуждения.