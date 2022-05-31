Нарколог Холдин рассказал об опасности электронных сигарет

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31 мая 2022, 23:26

Фото: pixabay.com

Сегодня отмечают Всемирный день без табака. Некоторые люди стали много и часто курить электронные сигареты, считая, что они наносят меньше вреда здоровью, чем обычные. Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему это неправда.

«Назвать курение электронных устройств безвредным нельзя. Туда также, как и в обычные сигареты, входит никотин, а именно он вызывает сильнейшую зависимость и всевозможные неприятные последствия для организма», - сообщил Виталий Холдин.

Электронные сигареты выделяют пар, который наносит одинаковый вред и окружающим, и самому курильщику. Составляющая этого пара – глицерин и пропиленгликоль. Эти вещества при попадании в лёгкие заполняют межальвеолярное пространство, следовательно, часть легкого медленно выключается из дыхательного процесса.



Если человек не может сам отказаться от вредной привычки, то он может обратиться в Московский областной клинический наркологический диспансер, где ему помогут пройти диагностику и лечение от никотиновой зависимости. Более того, специалисты наркослужбы научат антистрессовым методам и помогут справиться с психологическим дискомфортом, который возникает после прекращения курения.