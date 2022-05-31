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Аргументы Недели Общество 13+

В Подмосковье пять вузов без экзаменов примут детей военных, пострадавших в СВО

, 23:12

В Подмосковье пять вузов без экзаменов примут детей военных, пострадавших в СВО
Фото: pixabay.com

В своём Telegram-канале председатель регионального парламента Игорь Брынцалов поделился новостью о том, что пять подмосковных вузов смогут принять без экзаменов детей военных, которые пострадали или погибли в спецоперации. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также Брынцалов отметил, что президент создал указ о специальной дополнительной квоте льготного приема в вузы.

«В Московской области квоту готовы предоставить пять университетов», - сообщил Брынцалов.

В пределах квоты вуз будет обращать внимание на то, как дети участников спецоперации будут проходить вступительные испытания, которые он устанавливает самостоятельно. А детей,  у кого родитель погиб или пострадал в СВО, зачислят без экзаменов.

Данный законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента в четверг.

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