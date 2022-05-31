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Аргументы Недели Общество 13+

Диетолог Гинзбург рассказал о самом полезном летнем фрукте

, 22:41

Диетолог Гинзбург рассказал о самом полезном летнем фрукте
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве» о том, что яблоко является наиболее полезным летним фруктом.

«В яблоке много полезного: в частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни», — рассказал диетолог.

По мнению Гинзбурга, за сутки человеку стоит есть не менее двух-трех яблок.

Врач обратил внимание, что яблоки можно чередовать с грушами.

«Груши тоже стоит есть каждый день. Груши можно сочетать и чередовать с яблоками, они полезны тем же, плюс там побольше пищевых волокон. Пищевые волокна бывают разными, и там их полная гамма», — отметил Гинзбург.

Благодаря пищевым волокнам также полезны сливы. Благодаря им происходит правильная работа кишечника. Однако их уже стоит отнести к категории ягод, резюмировал специалист.

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